Gemelle Kessler, niente sepoltura insieme e l’eredità divisa

Hanno vissuto la loro vita insieme, fianco a fianco, senza mai separarsi, e anche nella morte hanno scelto di rimanere unite. Ma il loro desiderio non potrà essere esaudito: le gemelle Kessler, morte all’età di 89 anni per suicidio assistito, avevano chiesto di essere sepolte in un’unica urna con la madre, ma le disposizioni cimiteriali bavaresi non prevedono quest’opzione. E rimane da capire a chi verrà destinata la fortuna delle due artiste, che negli anni avevano guadagnato cifre importanti e non hanno mai sperperato il loro patrimonio.

Alice ed Ellen Kessler non saranno sepolte insieme (come volevano)

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte insieme, all’età di 89 anni e avrebbero scelto il suicidio assistito. “Non credo di poter sopravvivere senza di lei”, aveva dichiarato Ellen alla trasmissione Markus Lanz. “Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare”, aveva detto. Le Kessler hanno deciso di vivere e morire insieme: del resto le ballerine abitavano in due appartamenti contigui, separati solo da una porta scorrevole, nella cittadina bavarese di Grünwald.

Ed è lì che saranno sepolte, ma non insieme come avevano chiesto. “Un giorno vorremmo essere sepolte nella stessa urna” dichiararono. Ma non era tutto: volevano che nella stessa sepoltura ci fossero anche le ceneri della loro madre Elsa e del loro cane Yello. “È quello che abbiamo disposto nel nostro testamento”, aveva fatto sapere Ellen Kessler. Secondo la legge tedesca, “mescolare o combinare le ceneri di più persone decedute in un’unica urna non è generalmente permesso”. E, nel loro caso, non sarà possibile seppillere anche il loro amato cane Yello con loro, perché la legge bavarese non permette di mettere un animale insieme a persone nella stessa urna. Non pare avessero ottenuto un’esenzione, ma saranno però certamente accanto alla madre, nel cimitero di Grünwald.

Nessuna notizia sui funerali delle ballerine. E anche la DGHS, la società tedesca per la morte umana che le ha accompagnate nel suicidio assistito, non sa nulla delle disposizioni che hanno dato sulla tumulazione.

L’eredità delle gemelle Kessler: a chi è destinata la loro fortuna

Ovviamente in tanti vorrebbero conoscere il destino della fortuna delle due ballerine, che fino a quattro anni fa hanno lavorato (con alti cachet) e che non hanno mai sperperato il loro patrimonio milionario. Le due non si sono mai sposate e non hanno avuto figli, e avevano deciso da tempo che la loro eredità sarebbe andata totalmente in beneficienza.

Nel 2023 avevano cambiato il loro testamento, dove in un primo momento avevano destinato tutto ai Medici senza frontiere. Adesso l’eredità, oltre a loro, è divisa tra la Missione per i ciechi, la CBM (l’Opera per l’infanzia), l’Unicef, la Paul-Klinger-Künstlersozialwerk (che sostiene gli artisti in difficoltà) e la Deutsche Stiftung Patientenschutz (a tutela dei pazienti).

Da capire anche le sorti della loro casa di Grünwald, che anch’essa vale una fortuna: se ne occuperà un curatore, che dovrà amministrare questi e altri dei loro beni.

