Perché Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi non sono più amici

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Zorzi e Aurora Ramazzotti, l'ultimo avvistamento insieme è del 2023

Per anni sono stati inseparabili. Cresciuti insieme sotto i riflettori, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno condiviso amicizie, esperienze e momenti importanti della loro adolescenza e giovinezza. Eppure oggi quel legame sembra appartenere definitivamente al passato.

A raccontarlo è stato lo stesso ex vincitore del Grande Fratello Vip durante una conversazione nel podcast di Giulia Salemi, dove ha deciso di fare chiarezza su uno dei rapporti più significativi della sua vita.

L’influencer e conduttore ha spiegato che tra lui e la figlia di Michelle Hunziker non ci sono state incomprensioni clamorose o episodi particolarmente dolorosi. La verità, almeno secondo il suo racconto, sarebbe molto più semplice e forse anche più comune di quanto si possa immaginare.

Tommaso Zorzi e la fine dell’amicizia con Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti si conoscono da quando erano poco più che adolescenti. Un rapporto nato quando entrambi avevano appena 14 anni e cresciuto parallelamente ai loro percorsi personali e professionali.

Nel podcast Non lo faccio x moda, Zorzi ha voluto sottolineare l’affetto sincero che ha sempre provato nei confronti dell’amica. “Le ho voluto veramente bene”, ha raccontato, precisando che la fine della loro amicizia non è stata causata da comportamenti scorretti o da cattiverie reciproche.

Secondo l’ex gieffino, il problema sarebbe stato rappresentato dalle diverse fasi della vita attraversate dai due. “Eravamo in due periodi molto diversi e nessuno dei due si è piegato verso l’altro”, ha spiegato, parlando di una responsabilità condivisa.

Una distanza diventata col tempo sempre più profonda fino a trasformarsi in una rottura definitiva. Tanto che oggi Zorzi esclude qualsiasi possibilità di ricucire il rapporto. “Non c’è alcuno spiraglio di riapertura”, ha ammesso senza lasciare spazio a interpretazioni. Difficilmente quindi vedremo Tommaso al faraonico matrimonio di Aurora Ramazzotti, previsto per il prossimo luglio in Sicilia.

In realtà i segnali di una crisi tra i due erano emersi già diversi anni fa. La prima grande frattura risale infatti al periodo del lockdown, quando la pandemia aveva costretto milioni di persone a vivere relazioni e amicizie a distanza.

All’interno della Casa del GF Vip, Zorzi aveva raccontato di essersi sentito trascurato proprio da quella che considerava la sua migliore amica. Aurora si trovava in casa con i suoi familiari e, secondo lui, avrebbe potuto dedicargli maggiore attenzione.

“Mi aspettavo una chiamata in più”, aveva confessato all’epoca. Una situazione che aveva riacceso quella che lui stesso ha definito una sindrome dell’abbandono, rendendo più difficile la gestione del rapporto.

Dopo quel primo allontanamento era arrivata una riconciliazione nel 2021, subito dopo la conclusione del reality. Sembrava l’inizio di una nuova fase ma le difficoltà non erano del tutto superate.

Le ultime dichiarazioni di Aurora Ramazzotti

A confermare che qualcosa non funzionasse più era stata indirettamente anche Aurora Ramazzotti. Nel 2024 aveva risposto con ironia a una domanda sul loro rapporto, evitando di entrare nei dettagli e lasciando intendere che le cose non fossero più quelle di un tempo.

Secondo quanto emerso, una nuova frattura sarebbe arrivata nell’estate del 2023, compromettendo definitivamente il rapporto.

Oggi le loro vite sembrano aver preso direzioni completamente diverse. Da una parte Aurora, impegnata nella costruzione della sua famiglia e prossima al matrimonio; dall’altra Zorzi, che guarda con affetto al passato ma senza rimpianti.

Lo stesso influencer ha ammesso di provare una “sana invidia” per la serenità raggiunta dall’ex amica. E per descrivere il valore di quel legame, nonostante tutto, ha scelto una frase di Michela Murgia: “Le persone che ti erano testimoni quando potevi ancora diventare qualunque cosa sono rapporti speciali che, anche se finiscono, rimangono speciali”.

Parole che ribadiscono meglio di qualsiasi spiegazione il significato di un’amicizia che, pur essendo finita, continua a occupare un posto importante nei ricordi di entrambi.