Aurora Ramazzotti pronta per Ballando con le Stelle? Il ballo al matrimonio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti prossima concorrente di Ballando con le Stelle? In molti sono pronti a scommettere su di lei, soprattutto dopo il ballo scatenato al matrimonio con Goffredo Cerza.

Il ballo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza alle nozze

Le nozze in Sicilia di Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono state da sogno fra fuochi d’artificio, promesse d’amore romantiche e un ballo che ha sciolto ogni tensione dopo il fatidico “sì”. Il matrimonio della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata una festa senza precedenti, con ben tre giorni di festeggiamenti a base di balli e canti.

Aurora, che è una vera showgirl proprio come sua madre, si è spesso esibita per i suoi ospiti, ma soprattutto per il neo marito, in balli e canti. E così subito dopo essersi giurati amore eterno, Aurora e Goffredo hanno realizzato una coreografia per il loro pubblico.

Un balletto che ha mostrato tutto il talento della giovane Ramazzotti e che ha emozionato gli ospiti. A pubblicare il video Giulia Salemi, fra gli invitati al matrimonio, e protagonista di una divertente disavventura legata al look delle nozze.

Nella clip Aurora indossa un abito corto e sorride divertita mentre realizza un passo a due con Goffredo, sicura di sè e bellissima.

Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle dopo le nozze?

Il ballo di Aurora Ramazzotti ha riacceso le ipotesi riguardo il suo futuro in tv e la possibile partecipazione a Ballando con le Stelle. Secondo molti infatti la figlia di Michelle potrebbe essere fra i nuovi concorrenti del programma di Milly Carlucci, in partenza a settembre.

La conduttrice starebbe ancora riunendo il cast della prossima edizione dello show e starebbe scegliendo i protagonisti. Aurora sarà riuscita a convincerla?

D’altronde Aurora Ramazzotti la musica ce l’ha nel sangue, così come la grinta. A raccontarlo è stata la stessa Michelle Hunziker che durante le nozze ha dedicato un discorso commovente alla figlia nata dall’amore per Eros Ramazzotti.

Michelle ha svelato che Aurora sarebbe stata concepita durante un videoclip musicale e che sarebbe stata fortemente voluta dalla coppia, nonostante all’epoca Michelle fosse giovanissima.

“Sei nata da un grande amore – ha raccontato la conduttrice -, sei stata voluta, cercata e desiderata e come nelle favole moderne sei stata concepita durante un videoclip musicale che forse avrebbe già dovuto farci capire che la tua vita non sarebbe stata esattamente convenzionale. Quando sei arrivata hai trasformato la nostra vita”.

“Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto e in realtà sei stata tu a insegnare a noi – ha aggiunto -. Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza. Quella dell’amore. E ormai di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, ne abbiamo passate tante e tu ne hai viste tante, perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Anzi diciamolo a volte eri tu la persona più adulta. Eppure eccoti qua. Brilli, sei bellissima”.