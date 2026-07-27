Incassi Odissea, Nolan guadagna 600 milioni di dollari in due settimane

L'Odissea di Nolan ha già battuto ogni record e si prepara a fare la storia del cinema.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA L'Odissea di Nolan

L’Odissea di Nolan è già un caso, non solo per la sua reinterpretazione della storia di Ulisse, ma anche per gli incassi. In sole due settimane infatti il film è riuscito a guadagnare la bellezza di 600 milioni di dollari, sbancando al botteghino.

Incassi Odissea: quanto ha guadagnato il film di Nolan

Un cast stellare e una storia epica: l’Odissea di Christopher Nolan ha conquistato il pubblico e, nonostante le critiche e alcune perplessità per le scelte del regista, ha dominato le classifiche nei cinema di tutto il mondo.

Al secondo week end dal suo debutto, la storia di Ulisse ha superato un incasso di 600 milioni di dollari. Solamente in Nord America, il film ha registrato incassi da 90 milioni di dollari, mentre in Italia il debutto è stato da 10,6 milioni di euro. A contribuire al grande successo de L’Odissea di Nolan sarebbero stati, a sorpresa, gli spettatori della Gen Z che sarebbero corsi al cinema attirati anche dalla novità dell’IMAX lanciata proprio dal regista. Un scelta che avrebbe spinto a prendere d’assalto le sale cinematografiche in cui è possibile vedere il film “proprio come Nolan l’ha concepito”.

Ora a fermare la corsa della pellicola potrebbe arrivare Spider-Man: Brand New Day. Il film della nota saga con protagonisti, ancora una volta, Tom Holland e Zendaya. Il fatto più curioso è che, come ben sappiamo, entrambi sono nel cast de L’Odissea.

Tom Holland interpreta Telemaco, il figlio di Ulisse impegnato a proteggere Itaca in attesa del ritorno del padre, mentre Zendaya nel film è la dea Atena.

Dove vedere l’Odissea in IMAX in Italia

A rendere speciale l’Odissea di Nolan, creando grande interesse, c’è anche la scelta del formato IMAX. The Odyssey è infatti il primo lungometraggio che è stato girato totalmente con cineprese IMAX (Image MAXimum) a pellicola. Si tratta di macchine pesanti e rumorose, ma che sono in grado di catturare al meglio i dettagli di ogni immagine.

Durante le riprese il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, come raccontato da Nolan, hanno fatto scorrere 640 chilometri di pellicola nelle cineprese, riprendendo fotogramma dopo fotogramma i protagonisti dell’Odissea.

Solamente nelle sale IMAX, l’Odissea ha incassato 140 milioni di dollari. 78 milioni in Nord America e ben 62 milioni nel resto del mondo. Numeri che gli hanno consentito di diventare il secondo film più visto nella storia dell’IMAX.

Le sale IMAX in tutto il mondo sono pochissime. Lo schermo è enorme, i suoni e i dettagli delle immagini sono differenti rispetto ad una sala tradizionale. Non solo, l’inclinazione delle poltrone aiuta a ridurre la distanza fra gli spettatori e le immagini. Il risultato? Si entra direttamente nel film, avvolti da suoni e fotogrammi.

In Italia si può vedere l’Odissea di Christopher Nolan nelle sale IMAX digitali, mentre non sono presenti nel nostro Paese le sale per la proiezione in IMAX 70mm su pellicola.

Quali sono le sale IMAX in Italia: