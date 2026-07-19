Ascolti tv del 18 luglio, l’ultima puntata di Affari Tuoi e lo scontro con La Ruota della Fortuna

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino e Gerry Scotti

Sabato 18 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Affari tuoi: per questa edizione sul gioco dei pacchi è calato il sipario, tra la commozione di Stefano De Martino e quella di Martina Miliddi, che hanno salutato il programma prima di tornare con la nuova stagione a settembre. La Ruota della Fortuna invece resterà salda al suo posto per le prossime settimane, godendo inevitabilmente della ritirata del diretto concorrente.

Mentre si giocava l’ultimo scontro della fascia dell’access prime time tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, anche la gara degli ascolti della prima serata è stata accesa. Su Rai1 dopo Notti Mondiali, era in programma il match Francia – Inghilterra, su Rai2 l’appuntamento era con il thriller Il killer gioca con il fuoco, mentre su Rai3 la celebre commedia di Massimo Troisi Ricomincio da tre teneva compagnia al pubblico.

Su Rete4 andavano in onda gli episodi della soap La Promessa, su Canale5 invece era in programma Ciao Darwin con il famoso duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Infine Jurassic Park ha dato appuntamento agli spettatori su Italia1. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 18 luglio?

Ascolti tv del 18 luglio, prima serata: la partita Francia – Inghilterra vola al 40.2%

Nella serata di ieri, sabato 18 luglio, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene 1.953.000 spettatori pari al 15.2%. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video 1.357.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Il killer gioca con il fuoco è la scelta di 719.000 spettatori pari al 5.65%.

Su Italia1 Jurassic Park raduna 457.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Ricomincio da tre raggiunge 701.000 spettatori e il 5.6%. Su Rete4 La Promessa totalizza 855.000 spettatori (7.2%). Su La7 Il presidio – Scena di un crimine conquista 437.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 RDS Summer Festival sigla 175.000 spettatori (1.9%) e sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 255.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, l’ultima puntata di Affari tuoi non la spunta

Su Rai1 l’ultima puntata della stagione di Affari Tuoi Mundial totalizza 3.333.000 spettatori (25.1%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni (2.792.000 – 21.9%), l’appuntamento con La Ruota dei Campioni arriva a 3.540.000 spettatori e il 26.5% chiudendo alle 22.04.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 424.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 631.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Sapiens Files è scelto da 405.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 706.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 627.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte.

Su La7 In Onda registra 971.000 spettatori pari al 7.4%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 307.000 spettatori e il 2.4% e sul Nove Cash or Trash ottiene 231.000 spettatori (1.7%).

Preserale, i dati del 18 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.765.000 spettatori pari al 19.2%, mentre Reazione a Catena registra 2.585.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.273.000 spettatori (14.9%), mentre The Wall coinvolge 1.665.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2 Italia Chiama America sigla 433.000 spettatori (5.2%), mentre Blue Bloods registra 321.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 398.000 (3.3%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 313.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 368.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.427.000 spettatori pari al 12.9%, mentre Blob segna 499.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 La Promessa interessa 814.000 spettatori (6.9%), e su La7 Pelè totalizza 193.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 la Formula 1 registra 346.000 spettatori con il 3.6% iniziando alle 17.42 e terminando alle 20.10. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 226.000 spettatori e l’1.9%.