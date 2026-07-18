La Ruota della Fortuna, Samira Lui come Grace Jones: la tutina bianca con cappuccio è chic

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna anche sabato 18 luglio ma con una puntata specialissima su Canale 5, annunciata nei giorni scorsi: la finale del Torneo dei Campioni d’Estate. A sfidarsi sono stati tre dei campioni più bravi e brillanti del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, che non nascondono l’emozione per una puntata che festeggia anche un anno di trasmissione con numeri da record. Per l’occasione la valletta ha scelto un look total white che non passa inosservato e che ricorda da vicino una grande icona degli anni ’80.

Samira strepitosa in total white

È una puntata emozionante fino all’ultimo minuto quella di sabato 18 luglio de La Ruota della Fortuna, che vede tre concorrenti d’eccezione sfidarsi ai tabelloni, casella dopo casella e spicchio dopo spicchio. Gerry Scotti dà il via alla finale del Torneo dei Campioni d’Estate e accoglie una splendida Samira Lui sulle note di Shallow di Lady Gaga. L’emozione è palpabile ma gli occhi sono tutti per lei, che ha scelto un look bianco molto molto chic.

La tutina total white con pantaloni a palazzo e scollo incrociato lascia la schiena scoperta, mentre il cappuccio morbido è il tocco glamour che porta subito alla mente l’iconica Grace Jones, la statuaria cantante disco-pop degli anni Ottanta, che rese la jumpsuit immortale. E infatti lei e Gerry scherzano: “Che Grace, che Jones, che James, che Bond!”, dicono all’unisono. A noi però ricorda anche Kylie Minogue, che ne indossò una simile negli anni Duemila per il video di I can’t get you out of my head.

Insomma: un abito da non dimenticare. La co-conduttrice però si prende in giro da sola, con un’autoironia fuori dal comune, e spiazza Gerry chiedendogli: “Dov’è il mio sposo?”. Lui si imbarazza ma risponde prontamente: “Sarei io, ma solo per finta!”. Mette le mani avanti, sia mai.

Cosa è successo in puntata

Nel gioco, però, si scherza molto meno. Anche perché non tutte le manche sono fortunatissime per Mauro, Flavio e Nicola. Round dopo round si alternano al comando e a rimanere indietro è spesso Nicola (che ottiene una vera ovazione dal pubblico a inizio partita), mentre soprattutto il pallavolista Mauro dimostra una bravura davvero encomiabile. Gli tiene testa Flavio, uno dei campioni rimasti più impressi del game show di Canale 5.

Ciak di Gira mette tutti in difficoltà: dopo aver guadagnato bei soldini, uno dopo l’altro beccano il Bancarotta, perdono tutto e tornano in pari. Si ricomincia da capo e Mauro fa una rimonta che ha dell’incredibile: prima supera i 22mila euro nel solo Round Express e poi diventa campione con un accesissimo testa a testa nell’Ultimo Round con 37.200 euro. Lui esulta da vero sportivo (qualcuno direbbe à la Jannik Sinner), mentre il pubblico si alza in piedi con un tifo da stadio.

Quanto ha vinto Mauro

Anche durante La Ruota delle Meraviglie, che stasera prevedeva 75mila, 150mila e 300mila euro, la sua bravura non viene meno. Indovina tutti e tre i tabelloni – l’ultimo sullo scoccare del gong – e dopo aver rifiutato con qualche riserva i 30mila euro di una busta verde, accetta i 50mila dell’altra “perché questi soldi vanno rispettati”, beccandosi l’ennesimo applauso. Peccato che nell’ultima rimasta ci fossero 150mila euro. La vincita comunque è sostanziosa: 87.200 euro.