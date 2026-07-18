Jannik Sinner, relax dopo Wimbledon: la spesa al discount diventa virale

IPA Jannik Sinner

Dal prato più prestigioso e nobile del mondo, quello del Centrale di Wimbledon, alle corsie di un supermercato in Sardegna. Il passo sembra lunghissimo, quasi impensabile per chiunque, ma non per Jannik Sinner. Il fuoriclasse altoatesino, reduce da una storica seconda vittoria consecutiva nel tempio del tennis londinese, ha deciso di staccare la spina scegliendo ancora una volta la pace della Gallura. Ma a fare notizia, più che le strameritate vacanze del numero uno del mondo, è la sua disarmante normalità, che ha già conquistato tutti.

Jannik Sinner si riposa in Sardegna

Cappellino da pescatore calato fin sopra gli inconfondibili riccioli rossi, t-shirt rigorosamente bianca e un paio di pantaloncini neri: la classica tenuta casual del turista che spera di mimetizzarsi tra la folla. Eppure, tentare di passare inosservato a pochissimi giorni da un trionfo planetario è un’impresa titanica persino per un maestro di compostezza come Jannik Sinner. E così, proprio davanti al banco dei formaggi di un discount di Palau, il campione è stato riconosciuto. Nessun fastidio, per lui, ma la banale commissione quotidiana si è trasformata in un inaspettato momento di festa per i dipendenti del punto vendita, che hanno raccontato ai media locali l’emozione della sorpresa e l’immancabile rito delle foto ricordo.

Ma c’è un motivo se Jannik è entrato così profondamente nel cuore degli italiani, e va ben oltre il suo formidabile dritto. È la meravigliosa contraddisione di un ventenne che ha recentemente fatto il suo ingresso in un nuovo appartamento a Montecarlo e che ha accolto nel proprio garage bolidi come Ferrari e Porsche, ma che intimamente non ha mai reciso le proprie radici di ragazzo semplice. “Se vado al ristorante, scelgo ancora il piatto di pasta che costa meno”, aveva confessato candidamente in una recente intervista. Una dichiarazione che oggi, vedendolo spingere il carrello tra le offerte di un discount, sembra davvero una garanzia.

Il Campione di Wimbledon sceglie la Gallura per le ferie

La Sardegna, nel frattempo, si sta consolidando come il vero e proprio “buen retiro” del tennista azzurro. Soltanto poco più di un mese fa, Sinner era approdato sull’isola per smaltire l’amarezza dell’eliminazione al Roland Garros, circondato dall’affetto granitico della sua famiglia e della fidanzata Laila Hasanovic, la stessa con cui ha condiviso un tenero abbraccio in tribuna per celebrare l’ultimo trionfo britannico. Oggi il clima sull’isola è decisamente più festoso, anche se il livello di riservatezza imposto dal tennista rimane altissimo.

Non è chiaro se l’entourage familiare sia al gran completo anche in questa trasferta, ma è evidente come l’aria sarda gli garantisca l’ossigeno necessario per ricaricare le batterie. Non a caso, le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: pare che Jannik stia valutando l’acquisto, o la costruzione, di una villa a Porto Rafael. Una scelta per nulla poco pensata. Situata alla giusta distanza dal clamore e dai flash della vicina Costa Smeralda, quest’area si apre su una vista mozzafiato su La Maddalena e la privacy di cui un atleta del suo calibro ha estremo bisogno. In attesa di capire se prenderà casa, i fan si godono l’immagine più rinfrescante di questa estate: il Re di Wimbledon in fila alla cassa, semplicemente e straordinariamente se stesso.