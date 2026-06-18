Kate Middleton, la Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia che si ispira a lei

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Ingrid Alexandra di Norvegia

Kate Middleton è una delle donne più ammirate al mondo ed è anche un punto di riferimento per molte giovani Principesse, come Ingrid Alexandra di Norvegia, che a 22 anni potrebbe diventare reggente a causa delle gravi condizioni di salute di sua madre, Mette-Marit.

Kate Middleton, esempio per le giovani Principesse

La sua dedizione al lavoro, i suoi modi educati, la capacità di ascoltare le persone e l’eleganza fanno di Kate Middleton un vero e proprio esempio per le Principesse moderne. Spesso si è detto che è la vera erede di Diana, proprio perché è molto empatica e attenta ai bisogni degli altri, in un modo che sembra davvero sincero. Per quanto un recente libro-scandalo descriva Kate come una donna fredda e quasi spietata nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

Sicuramente, la Principessa del Galles è determinata e ha un carattere molto più forte della compianta suocera. Ed è anche grazie a questa forza e a uno spiccato senso del dovere che è riuscita non solo a far fronte alle difficoltà della vita di Corte, ma anche a superare il cancro che l’ha colpita nel 2024.

Poi Kate è il prototipo della Principessa che, pur rispettando tradizioni e protocolli, sa dare un tocco di modernità alla Monarchia, calandola nei tempi attuali, rendendola quindi viva e più vicina alle persone comunica. D’altro canto, anche lei è una “commoner”, una borghese diventata Principessa grazie al matrimonio da favola con William.

Infine, non si può non accennare al suo guardaroba, perché il glamour che ha portato a Palazzo, come Diana, ha un grande potere seduttivo. E Kate, l’abbiamo vista meravigliosa con l’abito giallo di Roksanda al Royal Ascot, sa come si deve vestire una giovane Principessa.

Questi sono i punti di forza di Lady Middleton che la rendono appunto un modello per le teste coronate ventenni che stanno per affrontare i doveri della Corte. Tra queste c’è sicuramente Ingrid Alexandra di Norvegia che già qualche anno fa, in occasione dei suoi 18 anni, si era ispirata proprio a Kate per i ritratti ufficiali.

Kate Middleton, la grave situazione di Mette-Marit di Norvegia

In questo momento, Ingrid Alexandra, classe 2003, sta affrontando un momento davvero difficile. Le condizioni di salute di sua madre, Mette-Marit, sono molto gravi. Infatti, è stata sottoposta a un trapianto di polmone, senza il quale i medici le avevano dato al massimo un anno di vita.

Ingrid Alexandra è la sua primogenita, dunque seconda in linea di successione al trono. Oltre ad affrontare la preoccupazione e il dolore per la situazione della madre, la giovane Principessa potrebbe trovarsi ad affrontare prima del tempo importanti responsabilità riguardanti la Corona.

Ingrid Alexandra di Norvegia, reggente al trono

Infatti, il Parlamento norvegese ha proposto di emendare la Costituzione in modo che Ingrid Alexandra possa agire in sostituzione del Re, suo nonno Harold V, o al posto del Principe ereditario, suo padre Haakon.

In questo modo, Ingrid Alexandra potrebbe agire come reggente e presiedere alle riunioni del Consiglio di Stato che si tengono ogni settimana a Palazzo. Quando toccherà a lei salire sul trono, diventerà la prima Regina regnante di Norvegia dopo oltre 600 anni.