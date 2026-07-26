Kate Middleton, svelato il nome segreto che usa a Palazzo. Parla l’ex membro dello staff

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton è conosciuta in tutto il mondo come Catherine Principessa del Galles, ma in realtà non è questo il nome con cui viene chiamata a Palazzo. A svelarlo è stato un ex membro dello staff reale che ha confessato un dettaglio molto interessante sulla vita della moglie di William lontano dai riflettori e dagli eventi pubblici.

Kate Middleton, come viene chiamata a Palazzo

Quando si parla della Royal Family l’etichetta è essenziale. Per questo quando una persona entra a far parte della famiglia reale viene chiamata con un nome che non è mai il suo nome di battesimo. Quando Kate Middleton ha sposato William infatti è diventata Catherine e viene chiamata sempre in questo modo nelle cerimonie ufficiali.

Ma questo non accadrebbe a Palazzo dove Kate avrebbe diversi soprannomi e avrebbe scelto di farsi chiamare da tutti con il suo nome di battesimo, rompendo l’etichetta. Non solo, anche William la chiamerebbe così e userebbe pure dei nomignoli affettuosi come “cara” e “tesoro” davanti allo staff reale.

Grant Harrold ha lavorato per anni a Palazzo per la Regina Elisabetta II e per il principe William ed Harry. Oggi in pensione, l’uomo ha spiegato ad Express UK, che Kate raramente veniva chiamata Catherine a Palazzo proprio per sua diretta indicazione.

“Era conosciuta come Kate. William la chiamava sempre Kate – ha detto -. Questa storia di Catherine è iniziata solo dopo il matrimonio. Credo che dopo la loro incoronazione, diventerà la regina Catherine. Ma fino ad allora, sarà sempre Kate dietro le quinte”.

Un dettaglio che ci fa comprendere, ancora una volta, quanto Kate Middleton sia rimasta sè stessa, nonostante il ruolo, sempre più importante, rivestito negli anni all’interno della famiglia reale. La semplicità è sempre stato un punto di forza della Principessa del Galles che non ha mai voluto rinunciare del tutto ad alcuni elementi che caratterizzano una “vita normale”. Fra questi, senza dubbio, c’è il nome di battesimo che lei ha chiesto di usare a tutti i membri dello staff reale.

I nomi in codice di Carlo e Camilla

L’ex membro dello staff reale ha svelato anche i nomi in codice segreti che i reali usano tra le mura di Palazzo e che venivano usati dal personale. Re Carlo veniva chiamato “il Capo” e allo stesso modo la Regina Elisabetta.

“Quando discutevamo di questioni pratiche nelle aree riservate al personale, avevamo dei nomi in codice per identificarli – ha raccontato l’ex maggiordomo -. Chiamavamo sempre Re Carlo, che all’epoca era il Principe Carlo, Il Capo, e lo stesso valeva per la defunta Regina. Ci ​​riferivamo a Camilla come la Duchess”. Tuttavia, quando c’erano i principi William e Harry, ci rivolgevamo a loro semplicemente con i loro nomi di battesimo. E lo stesso valeva per Kate.»

I membri della Royal Family avevano anche dei soprannomi operativi. La defunta Regina, ad esempio, era famosa per essere conosciuta come London Bridge, mentre Carlo ancora oggi viene chiamato Menai Bridge.