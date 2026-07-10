Kate Middleton alla partita di polo con l’abito a scacchi, il gesto per William

Sotto il caldo sole di Windsor Kate sceglie i quadretti vichy e torna a bordo campo per il suo William: dolce ritorno tra complicità, sorrisi e estate

IPA Kate Middleton, l'abito a scacchi

In pochi lo ricordano, ma Kate Middleton è allergica ai cavalli. Lo ha raccontato lei stessa in passato, e questa è una peculiarità che la diversifica dalla nuora, la regina Camilla. Eppure, oggi, la Principessa del Galles era lì, a bordo campo del Guards Polo Club di Windsor, sotto un sole da record, per assistere alla partita di beneficenza del marito.

La DMMI Royal Charity Polo Cup 2026 ha visto il Principe William in sella, e lei sugli spalti, sorridente, con un abito a scacchi che ha già conquistato il racconto fashion della giornata. Il gesto, però, viene prima del vestito: presentarsi a un torneo equestre quando i cavalli sono l’ultima cosa che il tuo sistema immunitario vorrebbe frequentare è una dichiarazione d’amore in piena regola. O forse, semplice e freddo protocollo da seguire. Ma vediamo il vestito.

L’abito a scacchi vichy di Temperley London

Per il suo ritorno al polo Kate Middleton ha scelto la strada della semplicità, almeno apparente. Un abito smanicato a quadretti vichy firmato Temperley London, dal taglio essenziale nella parte superiore e con gonna ampia, perfetto per il caldo torrido di questi giorni. A completare il look, i capelli sciolti con una piega liscia e impeccabile e un trucco leggero.

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Un dettaglio curioso: lo stesso abito era stato indossato pochi giorni fa a Wimbledon da Sophie Hunter, moglie di Benedict Cumberbatch, che lo aveva però cinturato in vita con una fascia dello stesso tessuto. Kate lo ha portato invece nella sua versione più pulita, lasciando che a parlare fosse il motivo a scacchi. E noi, che la seguiamo da anni, sappiamo quanto ami questa fantasia: nel suo guardaroba i quadretti tornano puntuali, dalle bluse alle giacche, ogni volta che l’estate lo consente.

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Il gesto per William, tra allergia e ricordi

Kate è arrivata al club accompagnata da Mike Reynolds, lo scudiero di William, mentre il principe si è presentato in giacca di lino color crema e pantaloni scuri, prima di cambiarsi e indossare la tenuta da gioco. L’ultima apparizione della principessa al polo risaliva al 2023, quando aveva festeggiato la vittoria del marito con un bacio diventato immediatamente virale. Tre anni dopo, il ritorno a bordo campo assume un peso diverso, dopo tutto quello che la coppia ha attraversato.

La giornata aveva anche un retrogusto agrodolce. Mentre William scendeva in campo a Windsor, il fratello Harry era a Birmingham per l’evento che celebra il conto alla rovescia verso gli Invictus Games 2027. Il polo era un tempo un’attività che i due fratelli condividevano: giocavano insieme, spesso nella stessa squadra.

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Una partita per beneficenza, la quindicesima per William

Quella di quest’anno è la quindicesima edizione a cui William partecipa, e i fondi raccolti andranno a una serie di associazioni scelte dai principi del Galles: dalla Wales Air Ambulance, che festeggia i 25 anni, al Royal College of Paramedics, passando per Shout, Tŷ Hafan, Forward Trust, l’Evelina London Children’s Hospital, la Maternal Mental Health Alliance, We Are Farming Minds, The Passage e la Royal Navy and Royal Marines Charity.

Una lista lunga, che racconta le priorità della coppia: salute mentale, bambini, soccorso in emergenza. William gioca a polo da quando era ragazzo, e questa formula, sport più raccolta fondi, è ormai un appuntamento fisso del suo calendario estivo. Con Kate a bordo campo, antistaminico permettendo, lo spettacolo è servito.