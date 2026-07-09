Harry, la corsa per portare Archie e Lilibet a Londra: interviene Re Carlo

IPA Principe Harry

C’è un nonno che spera di riabbracciare i nipotini, e un padre che si sta muovendo in fretta per rendere possibile questo momento. Al centro della vicenda, ancora una volta, ci sono il Principe Harry e Re Carlo, alle prese con un incastro complicato. Il Duca di Sussex è nel Regno Unito, perché deve mantenere fede ai suoi impegni, ma è arrivato da solo: Meghan, il piccolo Archie e la piccola Lilibet sono rimasti negli Stati Uniti. Eppure, a sorpresa, soprattutto dopo le notizie meste degli ultimi giorni, la porta per un incontro non sembra affatto chiusa. Anzi.

Harry alla ricerca di un piano per far ricongiungere Archie e Lilibet con Re Carlo

Il motivo di tanta prudenza ha un nome che conosciamo bene: la protezione. Senza le garanzie che riteneva indispensabili, il Principe Harry ha preferito non esporre i bambini, e così ha fatto le valigie da solo, rimandando a un secondo momento l’eventuale arrivo del resto della famiglia, magari in una località diversa dalla Capitale. Da giorni, comunque, si dà un gran daffare su questo fronte: l’obiettivo sarebbe assicurarsi una copertura pagata di tasca propria, l’unico lasciapassare che spianerebbe la strada al ritorno di Meghan e ai piccoli.

E se da una parte c’è un padre in affanno, dall’altra c’è un nonno che non vuole rassegnarsi. Re Carlo, raccontano oltremanica, avrebbe messo in moto la sua squadra di fiducia con una missione ben precisa: tenere vivo il filo con i Sussex e setacciare la propria agenda a caccia di una finestra libera, anche piccola, da dedicare ai nipotini. Un impegno che pesa, se si pensa a quanto poco li abbia visti finora: con Archie gli incontri si contano sulle dita di una mano, mentre con Lilibet il conto si ferma a quell’unica volta di quattro anni fa.

Il piano segreto del riavvicinamento

Non è tutto. Nell’ultimo periodo, stando alle ricostruzioni della stampa britannica, i due si sarebbero parlati in più occasioni, con un clima “incoraggiante”. Nulla di deciso, per il momento: i colloqui procedono senza che, almeno per ora, sia stata chiusa alcuna possibilità. Quel che filtra, però, è la determinazione del Re a non mancare l’occasione, pronto a coglierla nell’attimo stesso in cui dovesse presentarsi.

Nel frattempo Harry continua a portare avanti il suo viaggio in terra britannica. La visita, non a caso, ruota attorno agli Invictus Games, la manifestazione da lui fortemente voluta che nel 2027 approderà a Birmingham. Tra un appuntamento e l’altro, i riflettori restano puntati su quel possibile ricongiungimento familiare, sospeso tra la buona volontà di entrambi e gli ostacoli concreti da superare.

Resta da capire se, a conti fatti, la corsa contro il tempo andrà a buon fine. Le trattative sono avviate, i toni sembrano distesi, e per una volta le premesse lasciano intravedere un finale diverso dal solito. Difficile, però, sciogliere ogni riserva a poche ore da un viaggio così delicato. L’unica certezza è il desiderio di Carlo di poter trascorrere del tempo con quei nipotini di cui sente sempre più la mancanza.