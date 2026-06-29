Risparmiare acqua in orto e giardino le strategie pratiche per coltivare senza sprechi

Gian Marco Mapelli, conosciuto meglio sul web come "Amico delle Piante", ha studiato Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e oggi è educatore ambientale, consulente e divulgatore. Si occupa di promuovere e realizzare progetti di rinaturalizzazione, riqualificazione, orti sociali e spazi dove natura e persone si incontrano.

Gian Marco Mapelli Un annaffiatoio e una cisterna per l'acqua piovana: strumenti semplici che, usati nel momento giusto della giornata, fanno la differenza nel ridurre i consumi idrici dell'orto

L’acqua è una delle risorse più preziose per chi coltiva un orto o si prende cura di un giardino. Negli ultimi anni, estati sempre più calde e periodi di siccità prolungata hanno reso necessario ripensare il modo in cui viene utilizzata. Ridurre i consumi non significa rinunciare alla salute delle piante o alla produttività delle colture, ma imparare a gestire meglio l’umidità presente nel terreno e limitare le perdite dovute all’evaporazione. Spesso il problema non è soltanto quanta acqua si distribuisce, ma quanto di quella acqua riesce realmente a raggiungere e rimanere a disposizione delle radici.

Molte delle tecniche che permettono di risparmiare acqua derivano dall’osservazione dei processi naturali. Nei boschi, il terreno raramente rimane scoperto e il vento viene rallentato dalla presenza di alberi e arbusti. Ricreare condizioni simili negli spazi coltivati consente di ottenere un ambiente più stabile, capace di trattenere l’umidità più a lungo e ridurre la necessità di irrigazioni frequenti.

Proteggere il terreno dall’evaporazione

Gian Marco Mapelli

Uno degli interventi più efficaci consiste nel mantenere il terreno coperto attraverso la pacciamatura. Quando il sole colpisce direttamente il suolo nudo, una parte consistente dell’acqua evapora rapidamente, soprattutto durante le giornate più calde e ventose. Coprire la superficie con materiali organici come paglia, fieno, foglie secche, sfalci d’erba appassiti o compost grossolano permette di creare una barriera che limita la dispersione dell’umidità.

La pacciamatura contribuisce inoltre a mantenere più fresca la zona radicale, riducendo gli sbalzi termici tra giorno e notte. Durante l’estate il terreno protetto tende a conservare più a lungo l’acqua delle irrigazioni e delle piogge, permettendo di aumentare l’intervallo tra un intervento e l’altro. Con il tempo, i materiali organici si decompongono e migliorano anche la struttura del suolo, aumentando la sua capacità di trattenere acqua e nutrienti. La presenza della copertura limita inoltre lo sviluppo delle infestanti, che competono con le colture per le risorse disponibili.

Creare un microclima favorevole alle coltivazioni

L’esposizione al sole e al vento influenza profondamente il fabbisogno idrico delle piante. Nelle giornate estive, il vento accelera l’evaporazione sia dal terreno sia dalle foglie, aumentando la perdita di acqua attraverso la traspirazione. Per questo motivo, la realizzazione di siepi frangivento rappresenta una soluzione efficace per migliorare il microclima dell’orto e del giardino.

Arbusti, piccoli alberi o siepi miste rallentano il movimento dell’aria e contribuiscono a mantenere livelli di umidità più elevati nelle aree coltivate. Oltre a proteggere le piante dagli stress climatici, queste barriere verdi favoriscono la biodiversità e offrono rifugio a numerosi insetti utili.

Anche l’ombreggiamento può diventare un valido alleato durante i periodi più caldi. Alcune colture, specialmente quelle a foglia, beneficiano di una leggera protezione nelle ore centrali della giornata. L’impiego di reti ombreggianti o la coltivazione accanto a specie più alte permette di ridurre l’irraggiamento diretto e limitare la perdita di acqua.

Migliorare la capacità del suolo di trattenere l’acqua

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La struttura del terreno determina in larga parte la quantità di acqua che può essere immagazzinata e resa disponibile alle radici. I terreni sabbiosi drenano rapidamente e tendono a seccarsi in poco tempo, mentre quelli molto argillosi possono trattenere l’acqua in eccesso rendendola meno accessibile alle piante.

L’aggiunta regolare di sostanza organica rappresenta una delle strategie più efficaci per migliorare entrambe le situazioni. Compost maturo, letame ben decomposto, foglie e altri materiali organici aumentano la porosità del terreno e la sua capacità di immagazzinare acqua. Un suolo ricco di humus funziona come una spugna naturale, capace di assorbire le precipitazioni e rilasciare gradualmente l’umidità durante i periodi asciutti.

La lavorazione del terreno dovrebbe essere limitata allo stretto necessario. Rivoltare frequentemente gli strati superficiali accelera la perdita di sostanza organica e favorisce l’evaporazione. Una gestione più conservativa permette invece di mantenere una struttura stabile e una maggiore attività biologica.

Irrigare nel modo e nel momento giusto

Risparmiare acqua non dipende soltanto dalla quantità distribuita, ma anche dalle modalità di irrigazione. Gli interventi effettuati nelle ore più calde risultano spesso poco efficienti, perché una parte significativa dell’acqua evapora prima di raggiungere le radici. Le irrigazioni dovrebbero essere concentrate al mattino presto o nelle ore serali, quando le temperature sono più basse e la dispersione è ridotta.

È preferibile irrigare in modo abbondante e meno frequente piuttosto che effettuare piccoli apporti quotidiani. L’acqua deve raggiungere gli strati più profondi del terreno, stimolando le radici a svilupparsi in profondità. Nei piccoli orti e nei giardini domestici, i sistemi di irrigazione a goccia rappresentano una delle soluzioni più efficienti. Anche la raccolta dell’acqua piovana in cisterne o contenitori dedicati può contribuire a diminuire il consumo di acqua potabile, offrendo una riserva preziosa durante la stagione estiva.

Una gestione più sostenibile delle risorse idriche

Ridurre il consumo d’acqua in orto e giardino non richiede necessariamente investimenti complessi, ma una maggiore attenzione alle condizioni ambientali e alle esigenze delle piante. Pacciamature, siepi frangivento, ombreggiamenti leggeri e terreni ricchi di sostanza organica agiscono insieme creando un sistema più efficiente e resiliente.

In un contesto climatico caratterizzato da estati sempre più calde e precipitazioni spesso irregolari, imparare a conservare l’acqua disponibile rappresenta una delle sfide principali per chi coltiva. Adottare queste pratiche significa non soltanto ridurre gli sprechi, ma anche favorire la salute delle piante e la fertilità del terreno nel lungo periodo.