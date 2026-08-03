iStock Il Castello di Chignolo Po, in provincia di Pavia, è una delle dimore storiche più affascinanti della Lombardia

Il Castello di Chignolo Po, nel cuore della pianura pavese, è un’interessante fusione tra l’austerità di una fortezza medievale e l’opulenza di una reggia barocca. Ma ha anche una denominazione pomposa, in quanto è noto come la Versailles della Lombardia.

L’appellativo, che non nasce per caso, è il risultato della grandiosità degli interventi architettonici che gli diedero un volto tra Seicento e Settecento. La dimora che vediamo oggi, circondata da una lussureggiante oasi verde, riflette infatti il senso estetico degli stili in voga tra XVII e XVIII secolo.

Ha un ponte che attraversa un fossato, saloni affrescati, appartamenti nobiliari e giardini monumentali. E già da questa descrizione minimale possiamo intuire come la proprietà abbia rappresentato uno dei più raffinati simboli del potere aristocratico lombardo.

Qui soggiornarono papi, imperatori, sovrani e persino Napoleone Bonaparte lasciò una traccia del suo passaggio. Per cui, vediamo perché il Castello di Chignolo Po è una delle dimore storiche più rinomate della Lombardia.

Castello di Chignolo Po: storia

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Le origini del Castello di Chignolo Po risalgono almeno al X secolo. Già nel 990, l’arcivescovo inglese Sigerico, durante un viaggio lungo la Via Francigena, citò il complesso come punto di riferimento del territorio, segno della sua consolidata importanza strategica.

Nel corso del Medioevo la fortezza appartenne da principio ai monaci dell’Abbazia di Santa Cristina, passando poi alle famiglie Pusterla, Visconti, Federici e infine ai Cusani, la casata che avrebbe scritto il capitolo più prestigioso della sua storia.

Il nucleo difensivo fu ricostruito nel Duecento, mentre il borgo fortificato, che ancora oggi precede l’ingresso, assunse l’aspetto attuale nel Seicento. La vera svolta giunse però tra il 1700 e il 1730, per volere del Cardinale Agostino Cusani Visconti.

Il diplomatico pontificio e ambasciatore presso la corte di Luigi XIV, decise infatti di trasformare l’antica struttura in una dimora nobiliare ispirata alle grandi residenze europee. Per realizzare il progetto chiamò l’architetto romano Giovanni Ruggeri, che immaginò un complesso capace di fondere l’eleganza barocca e con la memoria medievale.

Architettura e stile

Il fascino del Castello di Chignolo Po nasce proprio dalla sua doppia anima. Da un lato conserva gli elementi tipici dell’architettura difensiva medievale, dall’altro sfoggia la ricchezza delle grandi dimore settecentesche.

All’esterno si distinguono ancora il fossato, il ponte d’accesso, la torre d’ingresso, il borgo fortificato, o ricetto, il cortile d’onore. Gli interventi barocchi hanno invece aggiunto una scenografica facciata, terrazze panoramiche, gazebi, ninfei, statue e un vasto parco di oltre trenta ettari.

Le sale interne seguono la maestosità degli esterni e sono decorate con stucchi, affreschi e dipinti attribuiti ad artisti della scuola tiepolesca. La successione degli ambienti di rappresentanza, della biblioteca storica, della sala delle ceramiche e degli appartamenti nobiliari restituisce invece il gusto dell’aristocrazia lombarda del XVIII secolo.

Da citare anche la suggestiva Palazzina della Caccia, costruita all’interno del parco come luogo destinato ai ricevimenti e alle feste della famiglia Cusani. La struttura si affaccia su uno specchio d’acqua che ne amplifica la scenografia.

Perché il castello è considerato la Versailles d’Italia

L’espressione “Versailles della Lombardia”, talvolta estesa anche a Versailles d’Italia, deriva da vari elementi che richiamano la celebre reggia francese.

Non si tratta soltanto della ricchezza delle decorazioni, ma soprattutto dell’impianto monumentale voluto dai Cusani dopo il soggiorno del cardinale Agostino alla corte del Re Sole.

L’influenza francese si riflette nell’organizzazione degli spazi, nell’importanza attribuita ai giardini, nell’impianto prospettico della corte d’onore e nell’idea stessa di trasformare una fortezza in una residenza vista come emblema di prestigio e potere.

Il tocco elegante delle maestranze veneziane e francesi ha contribuito inoltre a creare uno stile raffinato, a metà strada tra barocco italiano e suggestioni d’oltralpe. E questo è uno dei motivi per cui il Castello è stato per secoli meta di papi, re, principi, arciduchi e importanti personalità della diplomazia europea.

Il rapporto con Napoleone

Va detto, anche Napoleone Bonaparte è legato alla storia del Castello di Chignolo Po. Si narra, infatti, che l’imperatore di Francia abbia soggiornato nella dimora dei Cusani durante le sue Campagne d’Italia.

Una delle camere storiche è ancora oggi indicata come l’appartamento che lo ospitò, insieme a quello destinato all’imperatore Francesco I d’Asburgo in epoche successive.

Ma il legame con Napoleone non è soltanto simbolico. Già nel 1796, durante la prima Campagna, c’era stata la fine del sistema feudale dei Cusani, abolito proprio in seguito agli eventi rivoluzionari francesi che accompagnarono l’avanzata napoleonica in Italia.

La presenza di Bonaparte divenne quindi il punto d’incontro tra la storia della famiglia proprietaria e le grandi trasformazioni politiche europee che avrebbero cambiato per sempre il volto del nostro Paese.

Chi è il proprietario del Castello di Chignolo Po

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Ad oggi, la struttura non è abitata, sebbene fino al 1936 la famiglia Cusani Visconti abbia mantenuto la proprietà e i suoi alloggi. Dopo quella data la dimora è passata al Sovrano Militare Ordine di Malta, che ne ha conservato la gestione fino al 1987.

Oggi il complesso appartiene alla famiglia Procaccini, che dopo l’acquisto sul finire degli anni Ottanta ha avviato un ampio lavoro di recupero e ristrutturazione. E va ai suoi componenti il merito di aver reso possibile l’apertura al pubblico.

Per la conservazione e l’organizzazione di spazi e visite guidate, ricevimenti, eventi culturali, il riferimento è invece la ditta Arte e Natura Srl. La società garantisce le aperture ordinarie e straordinarie della struttura, anche per cerimonie private.

Un modo per conservare questo patrimonio storico grazie ad attività di recupero e promozione.

Il Castello di Chignolo Po si trova nell’omonimo comune della provincia di Pavia, in una posizione semplice da raggiungere anche da Milano, Lodi, Piacenza e Cremona. La visita si svolge con le guide del castello, unica modalità per accedere agli spazi.

I percorsi attraversano gli appartamenti nobiliari, la biblioteca, i saloni affrescati, il cortile d’onore, parte del parco e numerosi ambienti non accessibili in autonomia. La presenza del personale permette di comprendere il valore storico delle sale e delle opere conservate.

Per quanto riguarda i giorni di visita, le aperture ordinarie sono organizzate nei fine settimana e giorni festivi, con partenze continuative. I gruppi numerosi possono invece prenotare visite dedicate.

Il castello è inoltre una delle location più richieste della Lombardia per matrimoni ed eventi privati. Gli sposi possono celebrare anche il rito civile nella proprietà, scegliendo tra i giardini monumentali, la corte d’onore e gli eleganti saloni storici. Oltre alle nozze, la struttura offre i propri spazi anche per iniziative aperte al pubblico, come eventi culturali.