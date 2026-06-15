A Bagheria, Villa Valguarnera è uno dei più fulgidi esempi del Barocco siciliano, dove il dialogo tra pietra e territorio raggiunge il suo massimo

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Getty Images Sulle colline di Bagheria sorge Villa Valguarnera, esempio classico del Barocco siciliano del XVIII secolo

Su DiLei spesso parliamo delle bellezze architettoniche internazionali, ma oggi è un piacere raccontarvi di una delle perle della Sicilia aristocratica. È Villa Valguarnera, storica dimora dei Principi Alliata di Villafranca, esempio di architettura barocca siciliana del XVIII secolo.

La villa, che si trova a Bagheria, narra una stagione irripetibile della storia isolana, quando le grandi famiglie nobiliari trasformavano il paesaggio in un teatro scenografico fatto di assi prospettici, scalinate monumentali, giardini geometrici e raffinati apparati decorativi.

Uno sguardo a Villa Valguarnera fa entrare in contatto con un patrimonio che va oltre la semplice bellezza architettonica. Qui convivono arte, storia, cultura del vivere aristocratico e una visione del paesaggio che ha influenzato l’intera area della Conca d’Oro palermitana.

Oggi la residenza conserva il fascino di una dimora vissuta, capace di evocare certe atmosfere della letteratura siciliana e di mostrare come il Barocco isolano abbia saputo reinterpretare modelli europei attraverso una sensibilità tutta mediterranea.

Villa Valguarnera: dove si trova e la sua storia

Villa Valguarnera sorge a Bagheria, lungo la costa orientale della provincia di Palermo. La cittadina, tra Seicento e Settecento, divenne il luogo prediletto dall’aristocrazia palermitana, che vi costruì parte delle sue residenze di villeggiatura. La posizione non fu scelta a caso.

Le colline che degradano verso il mare offrivano un clima più salubre rispetto alla città e consentivano di realizzare ampie proprietà immerse nel verde. In questo contesto nacque un sistema di ville monumentali che trasformò Bagheria in una sorta di laboratorio dell’architettura barocca siciliana.

Tra queste residenze, Villa Valguarnera è considerata una delle più eleganti e armoniose, grazie all’integrazione ideale tra architettura, giardino e paesaggio circostante. Di fatti, ancora oggi il complesso domina il territorio con una presenza scenografica che ne evidenzia il prestigio storico.

Da non confondere con Palazzo Valguarnera Gangi, a Palermo, dove gli amanti del Gattopardo di Visconti hanno lasciato gli occhi tra le sue sale, la Villa è meno famosa, ma forse più caratteristica. I proprietari però appartengono a due rami della stessa famiglia e per contesti specifici aprono le porte di queste dimore private a visite speciali.

Villa Valguarnera simbolo del Barocco siciliano (e della Libera muratoria)

Villa Valguarnera è uno degli esempi più raffinati del Barocco siciliano, perché riesce a fondere architettura, paesaggio e pensiero simbolico in un progetto unitario. Il merito va al domenicano Tommaso Maria Napoli, autore dell’impianto originario avviato nel 1712.

L’architetto aveva assimilato, durante i suoi viaggi in Italia e nell’Europa centrale, le più avanzate esperienze dell’architettura barocca. In particolare la lezione berniniana e alcuni modelli austriaci che per allora erano considerati innovativi.

La grande corte ellittica, le ali curvilinee che sembrano abbracciare il visitatore e il magistrale uso della prospettiva rivelano una concezione spaziale che supera la semplice funzione abitativa per trasformarsi in una vera esperienza scenografica.

Nel 1725, alla morte dell’architetto, la villa non risultava ancora ultimata. Ma dovremo aspettare il 1780 per il passaggio di consegne a Giovan Battista Cascione Vaccarini, autore dei nuovi prospetti e di alcune sale interne.

Le ispirazioni massoniche

Ci sono studiosi che hanno anche individuato nella composizione di Villa Valguarnera riferimenti a una cultura simbolica di matrice esoterica e alchemica, diffusa negli ambienti aristocratici e intellettuali del XVIII secolo.

La stessa planimetria presenta una struttura interpretata come “claviforme”, mentre la vicina Montagnola di Valguarnera, conclusa da una terrazza ottagonale, sarebbe stata concepita come un percorso ascensionale simbolico dalla dimensione terrena a quella celeste.

In origine, lungo il tragitto erano collocate anche sette soste, numero associato alle fasi della trasformazione alchemica. E la documentazione della villa sottolineerebbe la presenza di altri simboli che richiamano il linguaggio dell’iniziazione e della conoscenza.

Si tratta di temi che nel Settecento erano parte integrante della cultura massonica europea. La stessa proprietà evidenzia come l’intero complesso sia costruito attorno a un percorso allegorico scandito da riferimenti a geometria sacra, proporzione aurea e alchimia.

Le statue di Ignazio Marabitti sono poi l’apoteosi di questi concetti, rappresentando le varie fasi dell’Opus alchemico. Per cui, non solo Barocco siciliano, ma anche una cultura profonda che va dalla filosofia al simbolismo esoterico: già, Villa Valguarnera è anche questo.

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I Principi Alliata di Villafranca, proprietari della villa

La famiglia Alliata rappresenta una delle più antiche e influenti casate nobiliari della Sicilia. Di origine pisana, gli Alliata si stabilirono nell’isola nel Medioevo e nel corso dei secoli accumularono titoli, feudi e incarichi di grande rilievo politico ed economico.

Il ramo dei Principi di Villafranca divenne uno dei più importanti dell’aristocrazia siciliana, detenendo vasti possedimenti e promuovendo numerose iniziative artistiche e culturali. La loro storia è legata ad alcune delle dimore più prestigiose dell’isola, tra cui il Palazzo Alliata di Villafranca a Palermo e la stessa Villa Valguarnera.

L’investimento nelle arti e nell’architettura è stata una costante della famiglia. Per gli Alliata, le residenze non erano soltanto abitazioni, ma strumenti di rappresentanza attraverso cui affermare prestigio, potere e raffinatezza culturale.

Quando fu costruita Villa Valguarnera

La villa fu edificata nel XVIII secolo, nel pieno della stagione del Barocco siciliano. Il progetto si inseriva in un momento storico favorevole per l’architettura dell’isola, caratterizzato dal volere della nobiltà di creare residenze capaci di competere con le grandi dimore europee.

La costruzione riflette la cultura architettonica dell’epoca, che privilegiava la teatralità degli spazi, il rapporto con il paesaggio e l’utilizzo della prospettiva come elemento compositivo. L’obiettivo era realizzare un complesso in grado di stupire gli ospiti fin dal loro arrivo.

L’intero impianto della villa è infatti concepito come una sequenza di scenografie: viali, corti, scalinate e giardini in grado di accompagnare il visitatore verso il corpo centrale dell’edificio, trasformando il percorso in una vera esperienza estetica.

Quali sono le caratteristiche architettoniche della villa

La grandezza di Villa Valguarnera risiede soprattutto nella sua concezione spaziale. Il complesso è considerato uno dei migliori esempi della capacità del Barocco siciliano di dialogare con il territorio.

L’elemento più interessante è l’impianto prospettico, studiato per valorizzare la posizione dominante della residenza e creare continui effetti scenografici. La villa si sviluppa seguendo l’asse centrale, che organizza in modo rigoroso gli spazi esterni e interni.

Dal punto di vista stilistico emergono alcuni caratteri tipici del Barocco settecentesco:

centralità della composizione architettonica;

monumentalità degli accessi;

forte integrazione tra edificio e giardino;

utilizzo della prospettiva come strumento narrativo;

equilibrio tra decorazione e rigore geometrico.

A differenza di altre architetture barocche più ridondanti, Villa Valguarnera ha dalla sua una raffinata e “soppesata” misura compositiva. L’eleganza non nasce dall’eccesso decorativo a cui siamo abituati quando pensiamo al Barocco, ma dalla qualità delle proporzioni .

Villa Valguarnera: gli interni come specchio dell’aristocrazia siciliana

Una volta superato il celebre scalone a tenaglia e attraversati gli spazi di accesso al piano nobile, si entra in un universo che conserva ancora gran parte dell’atmosfera della grande aristocrazia siciliana.

Il cuore del percorso è rappresentato dal monumentale salone ovale, uno degli ambienti più scenografici dell’intera residenza. Qui lo sguardo è catturato dagli affreschi della volta e dalla galleria di ritratti degli illustri antenati della famiglia Valguarnera, elementi che trasformano la sala in un vero manifesto dinastico del casato.

Si prosegue negli ambienti di rappresentanza, dove si incontrano sale decorate da artisti attivi tra Settecento e primo Ottocento, tra cui Elia Interguglielmi, Giuseppe Velasco e i fratelli Fumagalli. Le decorazioni privilegiano temi mitologici e allegorici di gusto neoclassico, segno di quell’apertura siciliana a modelli più internazionali.

Un colpo d’occhio è il grande salone da ballo, caratterizzato da stucchi bianchi profilati in oro e da una decorazione pittorica che celebra il prestigio della famiglia. Al centro della volta campeggia il celebre affresco Il Trionfo del Principe illuminato, attribuito a Interguglielmi, una testimonianza della cultura figurativa siciliana di fine Settecento.

Gli ambienti conservano inoltre mobili d’epoca, porcellane, sculture e dipinti storici che contribuiscono a restituire l’immagine di una dimora ancora viva. E proprio questa continuità rende Villa Valguarnera speciale, distinta da altre residenze storiche siciliane.