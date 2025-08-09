Visitare Palermo: cosa fare assolutamente se andate con i bambini

iStock

Palermo è una città unica che racconta la storia e la cultura del nostro Paese in modo accogliente, in grado di affascinare in ogni stagione e a qualunque età, bambini compresi! Alle famiglie non può sfuggire la bellezza ed il calore di Palermo, che sa mescolare la cultura, una delle migliori cucine in Italia, il misticismo di alcune piazze e chiese antiche ed ovviamente il divertimento per i più piccini.

Se ancora non lo aveste fatto, pianificare una visita a Palermo con bambini al seguito, è da considerare come uno dei prossimi obiettivi di famiglia. In questo articolo, abbiamo cercato di raccogliere le esperienze da fare a Palermo, anche se disponete solo di un breve fine settimana. Itinerari a misura di bambini, musei adatti ai più piccoli, spiagge e parchi urbani nei quali perdersi, ed ovviamente i tradizionali spettacoli con i pupi siciliani, non saranno che un assaggio della vostra visita in famiglia, a Palermo.

Quando visitare Palermo con i bambini

La Sicilia è spesso una meta scelta da molte famiglie italiane (e non solo), per il magnifico mare e le grandi ed accoglienti spiagge. Ma l’estate è una stagione che, a causa delle temperature sempre più roventi, potrebbe non essere l’ideale se volete fare una visita accurata tra chiese e monumenti, con o senza bambini. Palermo vanta attrazioni magnifiche, davvero adatte ad età diverse ed una buona pianificazione permette alle famiglie di non rinunciare né al sacro né al profano, se volessimo far rientrare in quest’ultima categoria il divertimento per i più piccoli e lo street food!

Se si potesse scegliere, forse, la fine dell’estate e la primavera sono le stagioni che consentono alle famiglie di visitare Palermo, godendosela pienamente. Ovviamente, nei viaggi, la fortuna la fa sempre da padrona ed a volte il meteo riserva graditissime sorprese anche in stagioni più rigide come deludere le nostre aspettative nei periodi migliori.

Come muoversi a Palermo con i bambini

Come tutte le grandi città, anche Palermo ha un traffico cittadino che scoraggia chi in genere si sposta con la propria auto. Per questo motivo, sarebbe preferibile spostarsi con i mezzi pubblici che consentono di arrivare dal centro sino alla famosa spiaggia di Mondello, ad esempio, in poco tempo, senza preoccuparci della strada o del nostro senso dell’orientamento!

Tutte le attrazioni sono raggiungibili con i mezzi pubblici che, inoltre, hanno riduzioni sui biglietti come anche gratuità sino ai quattro anni, che è sempre bene verificare, al momento di pianificare le nostre gite cittadine.

Anche se non è da annoverare come mezzo di trasporto, nel nostro secolo, ma le carrozze rappresentano a Palermo un modo caratteristico, amato soprattutto dai più piccoli, per visitare il centro storico.

Cosa vedere a Palermo

Come anticipato, Palermo ha innumerevoli esperienze che meritano di essere vissute, ed a volte un breve fine settimana non rende onore alla città. Anche per questo, è importante partire ben organizzati, selezionando da principio, quello che vorremmo visitare con i bambini/ bambine. In questo articolo, abbiamo deciso di evidenziare esclusivamente le mete adatte ai più piccoli, ciò non toglie che chiese e piazze storiche rimangono luoghi in grado di arricchire chiunque.

Palermo offre spazi culturali progettati per coinvolgere i bambini e le bambine, pensati per stimolare la loro curiosità e accendere la fantasia. Ecco le 5 attrazioni imperdibili per le famiglie:

il Minimupa; l’Orto Botanico; la Palazzina Cinese; il Parco dell’Orleans; le spiagge; i Pupi Siciliani.

Minimupa

Si tratta di uno spazio educativo ed interattivo adatto ai bambini e alle bambine che amano interagire, curiosare!. Laboratori creativi, percorsi sensoriali e attività ludiche legate all’arte, alla scienza e alla sostenibilità rappresentano un modo di fare esperienza, di imparare qui dove il docet “Vietato toccare” diventa “Vietato Non toccare!”, un invito a sperimentare con i propri sensi, ,manipolando, osservando. Il Minimupa organizza anche eventi in città, quindi occhio al loro sito, per questo museo dinamico in grado di offrire esperienze sempre diverse.

L’Orto Botanico: un’ oasi per tutti i bambini

Stiamo parlando di uno dei giardini botanici più belli e antichi d’Europa: qui, i bambini saranno rapiti da piante giganti, cactus, alberi tropicali e ninfee in enormi vasche. Immergersi nella natura, tra passeggiate e merende, sarà estremamente piacevole e perfetto soprattutto se, prima, avete fatto scarpinare i piccoli per mete più impervie. La sua peculiarità è rappresentata dalla grande varietà di specie vegetali delle regioni tropicali e subtropicali. Un museo a cielo aperto con centinaia di anni di storia.

Il Parco dell’Orleans: imperdibile se amate gli animali

Il parco fu costruito verso la metà dell’Ottocento ed è popolato da uccelli esotici .È l’unico parco ornitologico d’Italia e uno dei pochi esistenti in Europa. Pappagalli esotici rari, cicogne, fenicotteri, pellicani rosa, cerbiatti sono solo alcuni degli animali che potrete ammirare. Si tratta di un luogo dove sarà piacevole perdersi o ristorarsi, con l sicurezza che i nostri bambini ne saranno contenti.

La Palazzina Cinese

La Casina Cinese è un’antica dimora reale dei Borboni delle Due Sicilie. Il fascino della Palazzina Cinese, come ormai viene comunemente chiamata, e del Parco della Favorita all’interno del quale si trova, è in grado di affascinare anche i più piccoli. La particolarità, che spesso è fonte di curiosità dei bambini, è la presenza della Tavola Matematica. Si tratta di una stanza, in cui i Borboni consumavano i propri pasti, qui si trova un tavolo speciale che permetteva di sollevare le portate da un piano ad un altro, senza l’ausilio dei camerieri. Un luogo storico che accontenta sia la curiosità dei bambini che la voglia di conoscenza e storia dei più grandi.

Le spiagge per i bambini

Palermo è anche mare, indipendentemente dalla stagione ed anche se la stiamo vistando per un breve week end. Non possiamo che affondare i piedi sulla sabbia della cornice di Mondello, a soli 20 minuti dal centro. Mondello è una cartolina vivente: acqua turchese, sabbia fine, lidi attrezzati e una bella passeggiata sul lungomare, piena di luoghi dove gustare pietanze tipiche o anche un semplice gelato. Sferracavallo e Addaura, invece, offrono scorci suggestivi e acque limpide, perfette per lo snorkeling., ma per la presenza di piccole calette rocciose sono più adatte ai bimbi un po’ più grandi.

Spettacoli di Teatro dei Pupi Siciliani

Una delle esperienze culturali più affascinanti per i bambini è sicuramente assistere a uno spettacolo di pupi siciliani. Si tratta di marionette tradizionali che raccontano storie epiche tra cavalieri, battaglie e magia. Il Museo Internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino” offre sia visite guidate che spettacoli adatti ai più piccoli. Se si soggiorna solo per il week end è importante verificare gli orari e le date degli spettacoli per evitare di perdersi questa esperienza unica.

Dove e cosa mangiare a Palermo con i bambini

Palermo è la capitale del cibo di strada, e i bambini non ne resteranno indifferenti: arancine, panelle, sfincione e crocché sono facili da mangiare e irresistibili. Per cui la vita sarà più facile, per chi non ama ristoranti, temendo anche la noia dei bambini che spesso complica la convivialità. Gelato artigianale, cannoli e le tipiche granite con brioche sono altri motivi per i quali Palermo è una città amata dai bambini! Non mancano ristoranti raffinatissimi, come trattorie tradizionali ma se davvero volete provare un po’ di tutto, senza temere di disturbare i vicini di tavolo, lo street food è la soluzione. Dalla zona dei mercati, al centro, alle stradine più nascoste, non mancano angoli che vi offriranno ottimo cibo a prezzi ragionevoli e con scorci suggestivi.