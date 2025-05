Bambini & musei: i 30 italiani imperdibili, regione per regione

Musei interattivi, curiosi, divertenti, perfetti per le famiglie e per bambine e bambini che amano l'arte, la cultura ed il divertitimene a loro immagine e somiglianza.

Visitare un museo con i bambini può trasformarsi in un’esperienza entusiasmante, educativa e divertente, soprattutto quando le strutture sono progettate a misura di piccoli esploratori. In una penisola sempre meno family-friendly ci sono ancora delle certezze ludiche e culturali dedicate a piccoli curiosi di ogni età. Difficile elencarli tutti, come anche non far torto ad alcuno, ma ci abbiamo provato in questo articolo, nel quale abbiamo elencato, raggruppati per regione, 30 musei studiati per offrire ai nostri bambini e alle nostre bambine, spunti culturali, momenti di gioco interattivo e, chissà, che non siano di ispirazione per il prossimo domani!

Cominciamo dalla Lombardia, dove non manca la possibilità di fare delle esperienze culturali adatte a tutta la famiglia.

MUBA – Museo dei Bambini, Milano

Situato nella Rotonda della Besana, parliamo di un centro culturale pensato per stimolare la creatività dei più piccoli. Il MUBA ospita mostre-gioco e laboratori educativi, su misura per diverse fasce d’età, incentrati su arte, ecologia, emozioni e comunicazione. Un ambiente ludico dove sperimentare, toccare e scoprire.

Museo delle Illusioni, Milano

Per la città che più di ogni altra ha avuto il suo boom economico e culturale basato sulle illusioni, non poteva mancare una proposta curiosa come questa! Si tratta di una raccolta di installazioni visive, stanze rovesciate e giochi ottici che mettono alla prova i sensi. Perfetto per stimolare la mente dei bambini, ogni esperienza insegna qualcosa sulla percezione visiva e sulla psicologia.

Museo della Scienza e della Tecnologia, Milano

Ma torniamo ad un grande classico, che lascia sempre a bocca aperta. Questo museo, dedicato a Leonardo da Vinci e alle sue invenzioni, è uno dei più grandi d’Europa. Le sezioni su trasporti, energia, comunicazioni e spazio offrono esperienze interattive e laboratori coinvolgenti. Ideale per bambini/e appassionati di scienza.

Museo Civico di Storia Naturale, Milano

Situato nel cuore di Milano, il Museo Civico di Storia Naturale è il più grande del suo genere in Italia. Ospita oltre 3 milioni di reperti distribuiti in 23 sale espositive, offrendo un viaggio affascinante attraverso la biodiversità del nostro pianeta. I bambini possono ammirare scheletri di dinosauri, diorami realistici di habitat naturali e partecipare a laboratori interattivi. Tra le attività proposte:”Paleontologi in erba” permette ai più piccoli di scoprire il mondo dei dinosauri, mentre “L’abissale” esplora le meraviglie degli oceani. Per i più curiosi: “La scatola delle meraviglie” offre l’opportunità di creare una personale collezione naturalistica. Un luogo nel quale si rimane incantati, a dire il vero, a tutte le età!

Civico Planetario Ulrico Hoepli, Milano

A pochi metri dal museo di cui sopra, una tappa obbligata per piccole e piccoli curiosi del cielo stellato, si trova il Planetario di Milano che offre spettacoli interattivi che introducono i bambini all’astronomia, in modo coinvolgente. Attraverso proiezioni del cielo stellato e narrazioni affascinanti, i piccoli esploratori possono scoprire pianeti, costellazioni e misteri dell’universo.

Kosmos, Museo di Storia naturale, Pavia

Spostiamoci su Pavia, per un’altra chicca che fa impazzire i ragazzi/e . Il museo di storia naturale dell’Università di Pavia vanta una nuova scenografia moderna e interattiva. Propone installazioni su zoologia, evoluzione e biodiversità, propone percorsi per i piccoli con esposizioni interattive. Anche qui il fascino di scheletri, animali impagliati e strumenti scientifici antichi mietono giovani vittime!

In un percorso a zig-zag tra le regioni d’Italia, nel quale vi promettiamo un gran mal di testa, rimaniamo nel profondo Nord. Andiamo in Trentino Alto Adige, per uno di musei più belli per le famiglie.

MUSE- Museo delle Scienze, Trento

Progettato da Renzo Piano, è uno dei più innovativi musei scientifici in Europa, per bambini. Ha sezioni interattive dedicate ai bambini, come il Maxi Ooh!, che stimola i sensi dei più piccoli. Un percorso espositivo ricco di installazioni multimediali e laboratori legati alla natura e alla tecnologia. Anche solo da lontano i nostri sensi rimangono incollati, immaginando la bellezza e la varietà dei suoi 6 piani. Una vera esperienza family-friendly!

Anche il Veneto offre alcune opportunità interessanti per le famiglie con prole particolarmente giovane: noi vi proponiamo tre esperienze, per necessità di sintesi.

Children’s Museum, Verona

Si tratta di un moderno museo interattivo che invita i bambini a esplorare le scienze, l’arte e la matematica attraverso il gioco. Le attività si basano sul metodo hands-on e sulle discipline STEAM, stimolando la curiosità e il pensiero critico. Lo spazio è suddiviso in aree tematiche progettate per l’età evolutiva.

Museo Naturalistico Patrizio Rigoni, Asiago

Immerso nell’altopiano vicentino, il museo racconta la fauna e la flora locali tramite ricostruzioni realistiche, video e giochi didattici. Propone visite guidate, laboratori e uscite sul territorio per un contatto diretto con la natura.

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro

Ricostruzioni di abitazioni preistoriche su palafitte, utensili e oggetti dell’età del Bronzo raccontano la vita quotidiana di 4000 anni fa. I bambini possono partecipare a laboratori archeologici e scoprire la storia giocando, in un contesto naturale incantevole.

Dal lato opposto, viriamo sul Piemonte, nel quale già solo la città di Torino, offre tre pietre preziose da cogliere non appena se ne ha l’occasione.

Museo A come Ambiente (MAcA), Torino

Il primo museo italiano dedicato interamente all’ambiente. Attraverso exhibit interattivi, insegna ai bambini il valore della sostenibilità, del riciclo e dell’energia pulita. Offre attività educative, installazioni multimediali e laboratori per imparare a prendersi cura del pianeta.

Museo Egizio, Torino

Come non citarlo, sebbene lo conoscano in ogni angolo della nostra penisola e non solo. Amato da tutti i minorenni, prima di scoprire che fare l’archeologo non paga, ma sognare non costa… se non il biglietto di ingresso! Il Museo Egizio di Torino è il più antico al mondo dedicato interamente alla civiltà egizia. Ospita una vasta collezione di reperti, tra cui statue, mummie e papiri. Per i bambini, offre visite guidate interattive come “Chi vuol essere Faraone?”, che coinvolgono i giovani visitatori in quiz e giochi per scoprire la storia dei faraoni in modo divertente. Andarci una sola volta non vale!

Museo Nazionale del Cinema, Torino

E visto che ci troviamo ancora a Torino, prima di attraversare altre regioni, facciamo una scappata con tutta la famiglia, anche al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Questo offre un’esperienza immersiva nel mondo del cinema. I bambini possono esplorare set cinematografici, effetti speciali e scoprire come nascono i film. Il museo propone anche laboratori e attività interattive pensate per le famiglie, rendendo la visita educativa e divertente per tutte le età.

Non solo riviera, tortellini e piadine, lo sappiamo che l’Emilia Romagna è una combinazione di bellezze di ogni genere, anche parlando di cultura adatta ai giovanissimi.

Museo della Figurina, Modena

Un mondo di carta dove prendono vita figurine Panini, album e pubblicità d’epoca. Un viaggio tra personaggi famosi e immagini vintage che affascina adulti e incuriosisce i bambini. Imperdibile soprattutto per gli ex bambini degli anni ’80!

Museo del Gelato Carpigiani, Anzola dell’Emilia

La storia del gelato artigianale, la sua preparazione, la possibilità di osservare antiche gelatiere, ma non è solo questo ciò che si può fare in questo museo per bambini ( e non solo). I piccoli possono partecipare a laboratori per scoprire il valore del nostro gelato made in Italy, con successiva degustazione.

La Casa delle Marionette, Ravenna

Un museo magico dove burattini, marionette e pupazzi raccontano la storia del teatro di figura. Espone collezioni storiche e propone spettacoli dal vivo. I bambini possono anche creare il proprio burattino nei laboratori dedicati, entrando nel mondo del racconto e della fantasia.

Prima di scendere verso Sud, isole comprese, facciamo un breve salto in Liguria. Tutti sanno che qui vantano uno degli acquari più belli d’Europa, ma c’è i più.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi, Genova

Si tratta di un grande spazio interattivo all’interno del Porto Antico, con giochi ed esperienze legate ai 5 sensi, all’acqua, all’aria e alla fisica. L’ambiente è suddiviso per fasce d’età (2-5 e 6-12 anni) e permette un apprendimento libero e attivo attraverso il gioco. Chi ci va una volta, diventa dipendente.

FantaCinema, Genova

Vicinissimo alla Città dei ragazzi e allo splendido Acquario, segnaliamo anche questo museo adatto ai piccoli cineasti. La collezione Cine Ciak è una raccolta cinematografica tra le più grandi d’Europa: dove sarà un piacere perdersi fra i personaggi (a grandezza naturale) e le storie più note ed appassionanti.

Purtroppo, lo abbiamo già anticipato, questo viaggio a tappe trascura necessariamente alcune realtà che meritano di avere la propria vetrina. Non ce ne vogliate, ma è impossibile elencarle tutte. Abbiamo scelto di raccontare alcune proposte senza fare una classifica. Ora ci fermiamo nel Lazio, per poi proseguire poi nelle Marche, in Campania ed infine planare sulle nostre due grandi e bellissime isole.

Explora – Il Museo dei Bambini, Roma

Un museo progettato come una piccola città a misura di bambino, dove si può imparare giocando.La location Include un supermercato, una banca, un’officina e spazi dedicati alla scienza. Propone percorsi educativi divisi per età e offre anche una cucina didattica per laboratori di educazione alimentare.

Museo del Giocattolo, Zagarolo

Ospitato in un palazzo rinascimentale, il museo raccoglie oltre 800 giocattoli d’epoca, italiani e internazionali. Ogni sala è un viaggio nel tempo: dai giochi di legno dell’Ottocento ai robot degli anni ’80. Si organizzano visite guidate e laboratori che coinvolgono bambini e adulti.

Museo del Fiore, Acquapendente

Situato nella Riserva Naturale Monte Rufeno, il museo è dedicato alla biodiversità vegetale. I bambini scoprono il mondo dei fiori attraverso giochi sensoriali, microscopi, sentieri didattici e laboratori creativi. Un modo per imparare la botanica a contatto diretto con la natura.

Nelle Marche ci fermiamo per queste due tappe culturali per bambini e bambine ma non mancano, nei piccoli e medi centri musei o mostre legate al mare, che possono essere di gradimento a pirati e piratesse!

Museo del Balì, Saltara (PU)

Un museo interattivo dedicato alla scienza, con oltre 40 esperimenti hands-on, un planetario digitale e un osservatorio astronomico. I piccoli imparano attraverso il gioco e l’esperienza diretta, esplorando fenomeni fisici in modo pratico.

Museo Tattile Statale Omero, Ancona

Un museo unico, che promuove l’accessibilità sensoriale all’arte. Le opere, principalmente sculture, sono pensate per essere toccate. Ideale per bambini ipovedenti o per chi vuole vivere l’arte in modo nuovo, propone laboratori multisensoriali e percorsi guidati per famiglie.

In Campania, sappiamo che ci aspetta Napoli, come un museo a cielo aperto, un ambiente perfetto per le famiglie che amano vicoli e vicoletti, panorami marini, chiese di una bellezza che lascia senza fiato e prelibatezze che non temono confronti. Ma se ci limitassimo a questo, andremmo fuori tema, per cui ecco dove vi consigliamo di andare, se siete alla ricerca di un posto per famiglie nel quale respirare cultura.

Città della Scienza, Napoli

Si tratta di un grande centro scientifico con sezioni dedicate al corpo umano, al mare e all’universo. Esso propone mostre interattive, spettacoli, laboratori e un planetario 3D. Perfetto per scoprire la scienza divertendosi, in un ambiente accogliente e moderno.

Saltiamo alcune regioni solo pre ragioni di sintesi e atterriamo sulle isole.

MiniMuPa – Mini Museo Palermo

Il MiniMuPa è il primo children’s museum di Palermo, uno spazio interattivo dedicato esclusivamente ai bambini. Situato in vicolo San Carlo, offre mostre tematiche sulla storia, l’arte e la cultura della Sicilia, con attività pratiche che stimolano la curiosità e l’apprendimento attraverso il gioco.

Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, Palermo

Questo museo ospita una vasta collezione di marionette, burattini e ombre provenienti da tutto il mondo, con particolare attenzione ai pupi siciliani. Organizza spettacoli e laboratori che permettono ai bambini di avvicinarsi al teatro di figura e alle tradizioni popolari.

MOOI- Museo delle Illusioni, Trapani

Il MOOI offre un’esperienza sensoriale unica, con installazioni che giocano con la percezione visiva. Adatto a bambini dai 4 anni in su, il museo propone percorsi interattivi che stimolano la mente e la fantasia.

Sicilia in Miniatura, Zafferana Etnea

Un parco tematico che riproduce in scala i monumenti siciliani, arricchito da aree dedicate ai dinosauri, insetti giganti e laboratori didattici. Un luogo dove i bambini possono imparare divertendosi, esplorando la storia e la natura dell’isola.

Sardegna in Miniatura, Tuili

Questo parco offre una panoramica della Sardegna attraverso miniature dettagliate, un planetario, un parco dei dinosauri e laboratori interattivi. Un’esperienza educativa e divertente per tutta la famiglia.

Museo Ferroviario Sardo – Cagliari

Ospitato nella stazione di Cagliari, il museo espone locomotive storiche, carrozze e oggetti legati al mondo ferroviario. Un viaggio nel tempo di grande fascino per tutti.