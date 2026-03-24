Inglese per bambini, il metodo che funziona davvero (e che i tuoi figli ameranno)

Lezioni online con insegnanti madrelingua, giochi, AI e tanto coinvolgimento: ecco perché migliaia di mamme italiane scelgono Novakid

Novakid Che cos'è Novakid

Tua figlia studia inglese da anni, prende anche bei voti in pagella, eppure quando incontra un coetaneo straniero rimane in silenzio, bloccata. Tuo figlio conosce a memoria i paradigmi dei verbi irregolari, ma non riesce a ordinare un gelato in vacanza all’estero. Ti suona familiare?

Non è una questione di impegno o di intelligenza. È, spesso, una questione di metodo. La scuola italiana insegna l’inglese in modo prevalentemente grammaticale e scritto, con poco spazio per la conversazione reale. Il risultato? Bambini e ragazzi che conoscono le regole, ma non hanno la sicurezza – né la pratica – per usare la lingua davvero.

Molti genitori, di fronte a questa difficoltà, si trovano davanti a un bivio: iscrivere i figli a corsi in presenza (spesso costosi, con orari rigidi e risultati non sempre garantiti) oppure affidarsi alle tante app sul mercato, che però raramente riescono a mantenere viva la motivazione dei bambini più di qualche settimana.

La domanda che in tanti si fanno, alla fine, è sempre la stessa: esiste un metodo che funzioni davvero, che piaccia ai bambini e che si adatti ai ritmi di una famiglia moderna? La risposta potrebbe essere Novakid.

Vuoi scoprire il livello di inglese di tuo figlio? La prima lezione è completamente gratuita: prenota la lezione gratuita.

Cos’è Novakid, una scuola online per i più piccoli

Novakid è una piattaforma digitale dedicata all’apprendimento dell’inglese per bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni. Si tratta di una vera scuola online, con insegnanti reali, lezioni dal vivo e un metodo didattico certificato.

Il punto di forza della piattaforma sono le lezioni individuali one20ne, in cui ogni bambino lavora in modo esclusivo con il proprio insegnante, secondo un percorso costruito su misura per il suo livello, i suoi interessi e il suo ritmo di apprendimento. A queste si affianca un’app gratuita in cui si può avere accesso a giochi educativi e contenuti interattivi per l’apprendimento in autonomia.

A rendere tutto questo possibile è una community di oltre 3.700 insegnanti madrelingua e quasi madrelingua selezionati e formati, distribuiti in tutto il mondo. Un numero che cresce ogni anno, a conferma di un modello che funziona tanto per chi impara quanto per chi insegna. Dal 2017 a oggi, infatti, Novakid ha raggiunto oltre 940.000 famiglie in più di 50 Paesi.

Novakid

Il metodo Novakid, perché non è “la solita app di inglese”

La vera differenza di Novakid non sta nella tecnologia – che pure è avanzata – ma nel metodo didattico che la sostiene. Un approccio certificato, allineato agli standard europei CEFR, costruito attorno a sei pilastri costruiti in base a come i bambini imparano davvero.

Total immersion . Fin dalla prima lezione, tutto si svolge in inglese: le spiegazioni, i giochi, le conversazioni. L’obiettivo è creare lo stesso ambiente naturale in cui un bambino acquisisce la lingua madre – per esposizione costante, non per studio mnemonico.

. Fin dalla prima lezione, tutto si svolge in inglese: le spiegazioni, i giochi, le conversazioni. L’obiettivo è creare lo stesso ambiente naturale in cui un bambino acquisisce la lingua madre – per esposizione costante, non per studio mnemonico. TPR – Total Physical Response . Gesti, movimenti, oggetti e supporti visivi diventano alleati dell’apprendimento. Quando parole e azioni si collegano fisicamente, la memorizzazione diventa più immediata e duratura, soprattutto nei bambini più piccoli.

. Gesti, movimenti, oggetti e supporti visivi diventano alleati dell’apprendimento. Quando parole e azioni si collegano fisicamente, la memorizzazione diventa più immediata e duratura, soprattutto nei bambini più piccoli. Approccio conversazionale. La grammatica non si studia, ma si acquisisce. I bambini parlano di ciò che vivono – la scuola, i giochi, le passioni – e le regole entrano in modo naturale, senza ansia da prestazione. L’obiettivo è sempre la comunicazione.

La grammatica non si studia, ma si acquisisce. I bambini parlano di ciò che vivono – la scuola, i giochi, le passioni – e le regole entrano in modo naturale, senza ansia da prestazione. L’obiettivo è sempre la comunicazione. CLIL – Content and Language Integrated Learning. Scienze, geografia, arte, matematica: le materie scolastiche diventano il veicolo per imparare l’inglese. In questo modo i bambini ampliano il vocabolario in modo contestualizzato, rafforzano ciò che studiano a scuola e sviluppano competenze trasversali preziose.

Scienze, geografia, arte, matematica: le materie scolastiche diventano il veicolo per imparare l’inglese. In questo modo i bambini ampliano il vocabolario in modo contestualizzato, rafforzano ciò che studiano a scuola e sviluppano competenze trasversali preziose. Gamification e storytelling. Slide interattive in 3D, ricompense, narrazioni coinvolgenti: ogni lezione è progettata per essere un’esperienza piacevole. I dati parlano chiaro perché la motivazione degli studenti Novakid è superiore del 39% rispetto all’insegnamento tradizionale.

Novakid

Le novità 2026, un ecosistema completo per imparare

Il 2026 segna per Novakid un’evoluzione importante: da piattaforma di lezioni online a vero e proprio ecosistema di apprendimento. Il nuovo modello Membership supera la logica della “singola lezione” one-t0-one, che comunque rimane il motore del progetto, per offrire alle famiglie un percorso integrato, flessibile e personalizzato.

La novità più attesa è l’AI Tutor sviluppato da Novakid per la pratica orale autonoma. Grazie a tecnologie avanzate di riconoscimento vocale, questo strumento consente ai bambini di esercitarsi a parlare in inglese in qualsiasi momento, ricevendo feedback immediati su pronuncia e fluidità. Non sostituisce l’insegnante umano – e non è questo l’obiettivo – ma lo affianca, trasformando ogni momento libero in un’opportunità di pratica per ampliare il vocabolario, potenziare la grammatica e le competenze orali. I risultati del programma pilota sono incoraggianti: il 60% degli studenti idonei ha già adottato lo strumento con grande entusiasmo.

Ma l’ecosistema non si ferma qui. Con la nuova Membership, le famiglie accedono anche a gruppi di conversazione internazionali, con bambini coetanei provenienti da tutto il mondo; nuovi corsi tematici specialistici: Maths, STEM, Danza, Disegno, World Explorer, Minecraft; streaming educativi e attività gamificate con intelligenza artificiale, per rendere l’apprendimento continuo e coinvolgente anche fuori dalle lezioni. E ancora, corsi di preparazione agli esami e di potenziamento di vocabolario e pronuncia per chi ha obiettivi più specifici.

Il tutto accessibile con due modalità: lezioni a calendario fisso, ideali per chi ama la routine e il rapporto continuativo con il proprio insegnante; oppure lezioni on-demand, per chi ha bisogno di maggiore flessibilità e vuole imparare esattamente quando ne ha voglia.

La voce delle famiglie italiane

Nel corso del 2025, oltre 55.000 bambini italiani hanno seguito almeno una lezione Novakid. Gli studenti attivi hanno raggiunto quota 17.920, con un incremento del 27,1% rispetto all’anno precedente – uno dei risultati più significativi a livello internazionale.

Ma la cifra che forse racconta meglio di tutte la soddisfazione delle famiglie è un’altra: il Net Promoter Score dei genitori si attesta al 90%, con una valutazione Trustpilot di 4,7 su 5. Quindi quasi la totalità di chi prova Novakid lo consiglierebbe ad amici e parenti senza esitazione.

E non è tutto. Il 16,66% delle famiglie ha scelto di iscrivere più di un figlio – una scelta che parla da sola, e che conferma quanto l’esperienza venga percepita come davvero efficace e positiva. La retention è tra le più alte a livello globale per la piattaforma: in media ogni studente segue 22 lezioni, e oltre il 32% rimane attivo per più di sei mesi.

“L’AI Tutor rappresenta un passo significativo nella nostra missione di aiutare ogni bambino a trovare la propria voce nel mondo”, ha dichiarato Max Azarov, portavoce di Novakid. “Combinando l’empatia insostituibile dei nostri insegnanti con la potenza dell’intelligenza artificiale, stiamo costruendo un ecosistema di apprendimento completo, pensato per formare la prossima generazione di comunicatori globali”.

Novakid

Quanto costa e come funziona

Una delle prime domande che ci si pone riguarda i costi. Novakid ha scelto un approccio trasparente e flessibile per esigenze di famiglie diverse.

Il punto di partenza è semplice perché la prima lezione di prova è completamente gratuita. Serve, infatti, per valutare il livello di inglese del bambino, conoscere la piattaforma e capire se il metodo fa al caso tuo, senza nessun impegno e senza dover inserire dati di pagamento.

Se l’esperienza convince, si può scegliere tra piani flessibili con pagamento mensile, a partire da circa 8 euro a lezione. Nessun vincolo rigido, possibilità di riprogrammare le lezioni fino a 24 ore prima, e una garanzia di rimborso entro 45 giorni per chi cambia idea.

Ogni abbonamento include l’accesso 24/7 all’app gamificata di Novakid, con giochi educativi, contenuti interattivi e – a partire dal 2026 – l’AI Tutor per la pratica orale autonoma. In pratica, il bambino può imparare l’inglese anche nei dieci minuti tra un impegno e l’altro, in qualsiasi momento della giornata.

E per scoprire se è la scelta giusta per tuo figlio, non serve fare grandi investimenti. Basta una lezione – gratuita.