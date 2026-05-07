Sting: “Nessuna eredità ai figli”. La decisione del cantante

Sting spiega perché non lascerà la sua eredità multimilionaria ai suoi sei figli, motivando la scelta con ragioni che affondano le radici nel suo passato

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Sting

Sting è sempre stato una rockstar fuori dagli schemi, elegante, sofisticato e capace di far discutere anche lontano dal palco. Questa volta, però, il cantante britannico ha sorpreso tutti con una confessione molto personale che riguarda la sua famiglia e il futuro dei suoi sei figli: a quanto pare il cantante non lascerà loro nessuna eredità milionaria e nessuna vita di lusso garantita grazie al cognome famoso. Una scelta netta che ha già diviso fan e pubblico, riaccendendo il dibattito su privilegi, educazione e denaro nel mondo delle celebrities. Ma dietro le sue parole si nasconde anche una storia molto più profonda, fatta di sacrifici, ambizione e valori.

Sting, la scelta estrema sulla sua eredità che fa discutere

Sting torna ad essere protagonista e a far parlare di sé, ma questa volta per un motivo inaspettato: il cantante britannico ha infatti riacceso il dibattito sulle grandi eredità dichiarando apertamente che ai suoi sei figli non lascerà il patrimonio costruito in oltre quarant’anni di carriera. Una scelta netta, quasi provocatoria, dichiarata durante un’intervista a CBS News Sunday Morning che però racconta molto del suo modo di vedere la famiglia, il successo e soprattutto il denaro.

L’ex leader dei Police, che negli anni ha accumulato una fortuna multimilionaria grazie alla musica, ai tour mondiali e ai diritti delle sue canzoni, è convinto che crescere figli sapendo di poter vivere di rendita sia profondamente sbagliato. Nell’intervista infatti, ha spiegato che invitare qualcuno a non lavorare rappresenta addirittura “una forma di abuso”, perché rischia di togliere motivazione, ambizione e indipendenza personale.

Sting ha ben sei figli, avuti da due donne diverse: Joe (49 anni) e Fuschia (44) sono nati dal matrimonio con l’attrice Frances Tomelty, con cui l’ex leader dei Police è stato sposato dal 1976 al 1984. Gli altri 4 figli invece, Mickey (42 anni), Jake (40), Eliot (35) e Giacomo (30) sono nati dal matrimonio con Trudie Styler, sposata nell’agosto del 1992.

La decisione di Sting tra l’altro non è nuova, visto che era già stata palesata in un’intervista precedente, rilasciata al Mail on Sunday nel 2024 e, a quanto parte, l’artista non ha affatto cambiato idea.

Le parole di Sting hanno ovviamente fatto subito il giro del web, dividendo fan e opinione pubblica: da una parte c’è chi applaude la sua visione meritocratica, considerandola una lezione importante in un’epoca in cui molti figli delle celebrities sembrano vivere esclusivamente all’ombra del cognome di famiglia. Dall’altra, invece, c’è chi fatica a comprendere come un padre possa scegliere di non garantire ai propri figli una sicurezza economica così enorme.

Sting, niente eredità ai figli come scelta educativa

Chi conosce la storia di Sting comprende sicuramente meglio questa posizione così “estrema” circa l’eredità: nato in una famiglia operaia inglese, il cantante ha costruito tutto da solo, partendo da Newcastle e arrivando a diventare una delle icone più amate della musica mondiale. Prima del successo insegnava a scuola e suonava nei piccoli club, molto lontano dal lusso e dalle ville hollywoodiane che oggi fanno parte della sua vita ed è probabilmente proprio quel passato ad aver influenzato il suo rapporto con i soldi.

Nel tempo Sting ha sempre cercato di trasmettere ai figli il valore dell’autonomia e i sei ragazzi, nati dai suoi due matrimoni, hanno infatti intrapreso percorsi molto diversi tra cinema, musica, regia, fotografia e arti creative, scegliendo di lavorare e costruirsi una carriera personale senza dipendere economicamente dal padre. Una filosofia familiare che il cantante rivendica con orgoglio e che, a quanto pare, è stata accettata anche dai suoi figli.

Nel mondo delle star, il tema delle eredità milionarie è diventato sempre più centrale, basti pensare che negli ultimi anni anche personaggi come Bill Gates, Warren Buffett e Daniel Craig hanno dichiarato di non voler lasciare fortune immense ai propri eredi. Ma nel caso di Sting la questione sembra andare oltre la semplice gestione del patrimonio e appare quasi come una scelta educativa, un modo per proteggere i figli dal rischio di sentirsi arrivati nella vita troppo presto.