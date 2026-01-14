Sting contro i Police, i membri della band gli fanno causa: in gioco un tesoro di 2 milioni

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Quanto si guadagna ad essere membro di una delle band più famose nella storia della musica contemporanea? A quanto pare, non abbastanza. Non, almeno, secondo Andy Summers e Stewart Copeland. Gli ex membri dei Police credono di essere stati derubati di ciò che sarebbe spettato loro di diritto e vogliono portare il vecchio amico (oggi ben altro) Sting in tribunale col fine di ottenere un lauto risarcimento sui mancati guadagni dai diritti delle loro canzoni.

L’accordo sulle royalties dei Police

Gordon Matthew Thomas Sumner, Andy Summers e Stewart Copeland non hanno suonato assieme che per pochi anni, ma sono bastati per trasformarsi in vere leggende. I Police hanno pubblicato cinque album, tra il 1978 e il 1983. Si sono ufficialmente sciolti nel 1984, per non ritrovarsi più se non in qualche sporadica reunion. Gordon, nel frattempo, con il nome d’arte di Sting, ha continuano la propria strada verso il successo divenendo un artista solista acclamato in tutto il mondo.

Sting è il principale autore dei più grandi successi dei Police, da Roxane a Message in the Bottle. Ma fondamentale è stato anche il contributo dei compagni, è di Summers, ad esempio, il leggendario arpeggio di chitarra di Every Breath You Take. Per suggellare anche economicamente quest’unione, ben prima di sciogliersi, nel 1977, i tre musicisti concordarono verbalmente che ogni volta che uno dei membri riceveva un compenso da una canzone del gruppo, ne avrebbe diviso il 15% con gli altri due.

Il patto fu messo per iscritto e formalizzato nel 1981. Nel 1997 i documenti furono rivisti di fronte alle lamentele di Summers e Copeland che si dichiararono sottopagati “per un periodo considerevole”. L’ultimo accordo risale al 2016, quando si concordò che Sting avrebbe dovuto pagare gli ex colleghi ogni volta che una canzone dei Police era usata in televisione o in un film.

Sting accusato di aver incassato troppo

E si arriva alla fine del 2024 quando, ancora convinti di essere sottopagati, i due ex Police hanno presentato denuncia all’Alta Corte di Londra. Il Tribunale si è preso il suo tempo e il caso è stato esaminato, in un’udienza preliminare senza la presenza di nessuno degli interessati, il 14 gennaio 2026. I musicisti hanno intentato causa contro Sting per la mancata ripartizione delle royalties sui guadagni digitali.

Gli accordi del 2016 furono stipulati quando lo streaming musicale non era ancora così diffuso e si riferiscono, dunque, ai soli diritti “meccanici” dei brani. Mentre, affermano Summers e Copeland, Sting terrebbe per sé tutti i ricavi derivati da servizi come Spotify, Deezer o Apple Music. E, per questo, i Police chiedono un risarcimento. Nella smania del “c ripigliamm tutt chell ch’è o nuost”, vogliono che Sting versi loro una parte di quanto incassato da web e app. Gli avvocati di Sting parlano di un “tentativo illegittimo di reinterpretazione” del precedente accordo, sottolineando che già le somme ricevute fino ad oggi dai due musicisti rappresentino “importi eventualmente versati in eccesso”.

Quanto guadagnano gli artisti dallo streaming

La disputa dei Police è interessante perché simbolo dell’evoluzione avvenuta nell’industria musicale. Prima gli artisti guadagnavano soprattutto grazie alla vendita dei dischi, oggi i dischi non li compra più nessuno, la musica si ascolta su Spotify e gli introiti per i musicisti sono crollati.

Ogni riproduzione sulla piattaforma viene pagata tra gli 0,003 e 0,005 dollari. Per incassare 1.000 dollari servono almeno 250.000 ascolti, è necessario superare i 10 milioni di ascolti per raggiungere 50.000 dollari. A questi vanno poi dedotte le quote da versare a etichette discografiche, editori e piattaforme di distribuzione. Insomma, neppure uno come Sting fa i milioni dallo streaming, seppur i suoi ex Police di milioni gliene abbiano chiesti ben 2.

