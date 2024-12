Spotify Wrapped, chi sono gli artisti italiani più ascoltati del 2024: la classifica

Fonte: IPA Rose Villain, Geolier e Anna tra gli artisti italiani più ascoltati di Spotify

Anche questo dicembre Spotify regala agli ascoltatori una panoramica degli artisti e delle artiste più ascoltate dell’anno. Un Wrapped che, oltre a divertire e riaccendere l’entusiasmo per i pezzi che ci hanno accompagnato nel corso del 2024, sancisce i cantanti più amati.

Ma chi sono gli artisti e le artiste italiane che abbiamo più ascoltato nel corso dell’ultimo anno? Ecco la classifica.

“Spotify Wrapped”, gli artisti italiani più ascoltati

Buoni propositi, calendari dell’avvento e nostalgia per l’anno che sta per concludersi. Dicembre è da sempre il mese in cui si tirano le somme, e Spotify ci aiuta con il suo Wrapped 2024.

Un contenuto che, oltre a riproporci i brani che ci hanno fatto da colonna sonora nell’ultimo anno, fornisce una panoramica degli artisti più seguiti e apprezzati. Per quanto riguarda i cantanti più ascoltati in Italia, le prime 10 posizioni sono tutte italiane. Sul podio, al primo posto troviamo Geolier, che dopo il suo percorso sanremese e l’uscita del suo ultimo album continua a macinare successi ottenendo anche il primo posto della classifica degli album più ascoltati in Italia con il suo Dio lo sa e in quella del brano più ascoltato in Italia con I p’ me tu p’ te.

Secondo posto per Sfera e Ebbasta, che supera di una posizione Lazza, che può continuare a gioire e godersi la paternità con un invidiabile terzo posto. Ecco top 10 completa.

Geolier Sfera Ebbasta Lazza Tedua Anna Guè Kid Yugi Capo Plaza Shiva Tony Effe

Le 10 artiste più ascoltate in Italia

Anche per quanto riguarda la classifica delle artiste più ascoltate in Italia, quelle nostrane si difendono benissimo. Il podio è tutto italiano e vede in prima posizione Anna: la Vera Baddie si conferma amatissima conquistando anche il quinto posto della classifica precedente.

Fonte: IPA

Dopo di lei troviamo Rose Villain e Annalisa, che superano cantanti internazionali come Taylor Swift, che comunque è regina internazionale, Billie Eilish e Dua Lipa. Un risultato importantissimo considerando che, all’interno della top 10, 7 artiste sono italiane.

Anna Rose Villain Annalisa Taylor Swift Angelina Mango Elodie Emma Billie Eilish Dua Lipa Madame

I 10 artisti italiani più ascoltati all’estero

Ma l’Italia non è l’unico paese in cui la nostra musica piace e macina successi. Anche all’estero, gli artisti e le artiste dello stivale si difendono bene, regalando emozioni anche ai fan internazionali.

Al primo posto della classifica dei 10 artisti italiani più ascoltati all’estero troviamo ovviamente i Måneskin, che nonostante i passi di Damiano David come solista continuano a essere apprezzatissimi. Al secondo e al terzo posto del podio, invece, ritroviamo l’amore per la musica dance ed elettronica con i MEDUZA e Gabry Ponte.

Tra musica dai ritmi più dinamici, grandi nomi del cantautorato e della musica più classica e voci incredibili, gli ascoltatori esteri hanno dato vita a una top 10 diversificata che, in un certo senso, mostra tutte le sfaccettature del nostro Paese: