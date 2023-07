All'anagrafe, Francesca Romana Rivelli, ma tutti la conosciamo come Ornella Muti : l'attrice, che ha raggiunto la notorietà nel 1974 grazie al film Romanzo Popolare, non si è mai fermata, entrando nella storia del cinema. Oggi ha quasi 70 anni ma: da sempre chic ed elegantissima, alcuni dei suoi look sono rimasti nella memoria collettiva per stile e classe.