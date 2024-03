Se sul dizionario cercate il termine, troverete una foto di Diana Ross. Nessuno, come la regina del soul, che il 26 marzo 2024 spegne 80 candeline, ha saputo portare glamour, eleganza e luccichio sul palco (e anche fuori). E nessuno ha mai sfoggiato acconciature più esagerate delle sue. Scegliere tra i suoi 10 look più iconici non è facile, ma di certo vanno inseriti i suoi voluminosi capelli afro e il beauty look da bambola, in pieno stile Anni ’60.