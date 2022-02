Sanremo 2022, portare i capelli lunghi dopo i 60 anni come Ornella Muti

Capelli lunghi dopo 60 anni, chi dice che non si possono portare? Basta guardare Ornella Muti, 66 anni, splendida la Festival di Sanremo 2022 con i suoi lunghi capelli biondi che incorniciano il volto e rendono la sua bellezza ancora più femminile e delicata. Onde morbide e riga laterale per un hairstyle semplice che rende ogni suo outfit ancora più elegante, andando a contornare i suoi lineamenti, impreziositi da una montatura di occhiali a farfalla con strass.

Ma non solo, negli anni Ornella Muti ha cambiato colore di capelli passando dal castano al biondo e scegliendo addirittura colori molto moda, come ciocche azzurre, viola o rosa andando oltre non solo a chi sostiene che i capelli lunghi vadano abbandonati dopo una certa età, ma anche che si può osare qualsiasi colore purché adatto al proprio look e, soprattutto, alla propria personalità.

Ornella Muti non è la sola donna over 60 a scegliere di andare contro il cliché che la donna, dopo una certa età, debba tagliare i capelli corti. Basti pensare a Cher, Helen Mirren o un’altra donna italiana della tv, Mara Venier. Tutte fanno dei loro capelli lunghi un accessorio e una dichiarazione di stile, rompendo gli schemi che vogliono che dopo 50 o 60 anni la donna debba portare i capelli corti e vaporosi.

Sanremo 2022: capelli lunghi dopo 60 anni come Ornella Muti sì, ma con qualche accortezza

Portare i capelli lunghi dopo 60 anni come Ornella Muti è quindi una scelta stilistica che ogni donna può fare se si sente bene con se stessa, con il proprio stile e la propria personalità. L’unica accortezza è che i capelli lunghi necessitano in generale di più cure ma soprattutto con l’avanzare dell’età, perché i capelli sono più deboli, secchi, opachi e sfibrati. Spesso infatti l’idea di tagliarli nasce perché, tenuti lunghi, appaiono sciupati e poco curati.

Per chi ha capelli naturalmente corposi e folti è sicuramente più facile decidere di lasciarli crescere anche dopo 60 anni, per chi li ha sottili, fini e sfibrati la cura è imprescindibile. Trattamenti e maschere fai da te e non sono l’ideale per ridare corpo ai capelli, renderli morbidi e e lucidi ma sopratutto nutrirli. Scegliete prodotti a base di proteine, che rinforzano e rendono il capello più spesso. Evitate di frizionare troppo la testa lavando i capelli o preasciugandoli con l’asciugamano, per evitare che si indeboliscano e si spezzino.

Attenzione anche a tingerli, meglio affidarsi a professionisti che usano prodotti di qualità e sanno gestire la frequenza di colorazione e i tempi di posa. In questo caso meglio abbandonare l’idea di una tinta fai da te, a meno da non essere esperte del settore. Importante anche usare integratori per migliorare l’aspetto e la salute del capello dall’interno, così come applicare regolarmente sieri anticaduta e prendersi cura anche dello scalpo, con scrub da eseguire una volta a settimana per riattivare la circolazione.

I capelli lunghi dopo 60 anni aiutano a mascherare la perdita di tonicità

I capelli lunghi dopo 60 anni, peraltro, possono essere dei validi alleati per mascherare la perdita di tonicità del volto e nascondere qualche rughetta. In primo luogo perché l’attenzione verrà catturata da una bella chioma sana, ma soprattutto perché con un taglio realizzato ad hoc si può contornare perfettamente il viso, con giochi di scalature, per nascondere anche un po’ di doppiomento o rilassamento della pelle in quella zona o nell’ovale del viso.

Tingere i capelli lunghi dopo 60 anni: che colore scegliere

Per quanto riguarda il colore capelli lunghi dopo 60 anni, spesso si scelgono toni chiari perché illuminano e alleggeriscono i lineamenti ma, soprattutto, perché i capelli bianchi sono più facili da camuffare. Non è detto però che il biondo doni a tutte o che, chi per tutta una vita si è vista mora, debba fare un cambiamento così radicale. In ogni caso, sia che decidiate di schiarire che di scurire o mantenere il vostro colore abituale, meglio non optare per un tonalità unica ma movimentare i capelli con qualche schiaritura o riflesso, in modo che il colore risulti meno piatto. Così facendo, taglio e colore insieme incorniceranno il volto al meglio, andando a nascondere qualche piccolo difetto e mettendo in evidenza invece occhi e lineamenti del volto da sottolineare.

Da tenere in considerazione anche i capelli bianchi e lunghi, che però devono essere curatissimi. In questo caso si tratta proprio di una questione di stile e personalità, in cui i capelli lunghi bianchi dopo 60 anni sono un vero e proprio accessorio da abbinare a orecchini e gioielli ma anche al makeup, ad esempio con un rossetto rosso a contrasto.

Attenzione allo styling dei capelli lunghi dopo 60 anni

L’unico consiglio, se volete portare i capelli lunghi dopo 60 anni come Ornella Muti, è quello di prestare attenzione allo styling. A meno che non abbiate capelli lisci naturalmente, se li avete ricci è importante utilizzare i giusti prodotti affinché siano definiti, corposi ed elastici. Se invece i vostri capelli non hanno una forma precisa appena asciugati, meglio optare per una piega realizzata con piastra per lisciarli, o con il ferro per creare onde più o meno morbide.

I capelli lunghi, poi, sono molto versatili e si prestano a tante acconciature, non devono essere per forza lasciati sciolti. Se un classico chignon può risultare un po’ démodé, anche se molto curato, enfatizza il collo e la nuca e può essere impreziosito da collane e foulard che, con i giusti colori, danno luce al volto.

Per un look romantico invece, realizzate delle onde morbide con un ferro e lasciate i capelli liberi di cadere sulle spalle. Provate poi ad utilizzare accessori come cerchietti, per spostarli dal volto o fermagli gioiello, magari da applicare solo su un lato e da abbinare ad una riga laterale.