Acconciature anti caldo per capelli lunghi e medi perfette in ogni stagione

Le acconciature anti caldo sono l‘ideale in estate perché i capelli lunghi e medi sono difficili da sopportare, complici le alte temperature, l’afa e il sudore. È vero, i capelli lunghi incorniciano il viso, spesso addolciscono i lineamenti e li riequilibrano ma quando il termometro supera i 30 gradi si sente il bisogno impellente di scoprirsi il più possibile. Dimentichiamo i capelli tirati su a casaccio con queste semplici acconciature anti caldo per capelli lunghi e medi, da utilizzare in estate ma perfette in ogni stagione.

Il classico dei classici: la coda alta

L’acconciatura anti caldo per capelli lunghi più facile da realizzare è senza dubbio la coda alta, perfetta per lasciare libero il collo ed evitare di sudare. È facile da ricreare, potete raccogliere i capelli con le dita più o meno in alto sulla testa e legarli con un elastico, semplice o colorato, per un look un po’ disordinato perfetto in ogni occasione. In alternativa, raccogliete e pettinate i capelli con una spazzola per un look più ordinato, così non ci sarà nessun capello fuori posto.

Il messy bun, velocissimo da realizzare per un look casual

Un altro grande classico per le acconciature anti caldo è il messy bun, ovvero uno chignon raccolto in alto sulla testa ma senza pettinare i capelli. Il risultato è un look boho-chic, dall’aspetto non troppo rigoroso, meglio ancora se con qualche ciuffo che esce e cade sul viso per incorniciarlo. Perfetto al mare, in città, in montagna e in ogni occasione, anche quelle più eleganti se si vuole spezzare il look e renderlo più moderno.

Per un look minimal e ordinato, lo chignon basso

Un’altra tipologia di raccolto capelli che si può realizzare per spostarli dal viso e sentire meno caldo è lo chignon basso. Rispetto al messy bun è più ordinato e regala subito un aspetto più sofisticato ma al tempo stesso minimale. Abbinatelo ad un paio di jeans, delle sneakers o dei tacchi, un top bianco e una giacca nera oversize per un look street style raffinato. È perfetto però anche con un vestito e un outfit elegante, meglio se realizzato pettinando i capelli in maniera precisa.

Gli space buns, un’acconciatura simpatica e sbarazzina

Gli space buns sono un’acconciatura divertente e giovanile, da abbinare a outfit freschi e moderni. Basterà dividere i capelli in due sezioni grazie a una riga centrale che si abbastanza precisa e poi realizzare uno chignon alto per lato, da fermare con elastici colorati o trasparenti. Per nascondere l’elastico, potete lasciare libera una piccola ciocca di capelli per lato con le quali andrete a coprirlo, fermandole con una forcina.

Le trecce Boxer Braids, comode e stilose

Le boxer braids sono un’acconciatura anti caldo d’effetto, di gran moda specie sui social, che consente di raccogliere tutti i capelli e allontanarli dal viso. Sono delle trecce attaccate alla testa che partono in alto, andando a finire poi sulla nuca. Sono perfette se amate sentire i capelli stretti e non far scappare neanche una ciocca e si possono impreziosire con extension colorate per renderle più lunghe e divertenti. Attenzione però: non sono facilissime da realizzare, occorre fare pratica guardando qualche tutorial.

Per i capelli di media lunghezza, il raccolto si fa con le forcine

Non solo soluzioni per capelli lunghi ma anche acconciature anti caldo per capelli di media lunghezza. In questo caso bisogna giocare con mollette e forcine per riuscire a raccogliere i capelli perché un semplice elastico non basta. Dopo aver raccolto i capelli con le mani o con un pettine, magari dividendoli in ciocche più piccole, arrotolateli sul retro e fermateli con delle forcine per fingere una sorta di chignon.

Se non riesci a legare tutti i capelli, prova il semi raccolto

Se invece non riuscite a legare tutti i capelli o ci vorrebbero troppe forcine, potete realizzare un semi raccolto, in particolar modo se avete un taglio di capelli più lungo davanti e più corto dietro. Raccogliete i capelli sul retro con le mani o un pettine e realizzate un piccolo chignon, senza curarvi dei capelli che non riescono a essere arrotolati. A questo punto, dopo aver fatto uscire tutte le ciocche più corte, legate la piccola crocchia rimasta con un elastico e il gioco è fatto.

Alcuni accessori da usare per impreziosire le acconciature

Per impreziosire le acconciature anti caldo per capelli lunghi e medi si possono utilizzare vari accessori, tra mollette, forcine, bandane, foulard ed elastici.

Mollette e fermagli sì, ma gioiello

Per rendere ogni acconciatura meno banale e più sofisticata l’ideale è aggiungere qualche accessorio. Provate con delle mollette e dei fermagli colorati o gioiello, con strass, perle e pietre, perfette anche per spostare i capelli davanti agli occhi se avete un long bob o per aggiungere un tocco luminoso anche a una semplice coda.

Makone Mollette Fermagli Per Capelli Eleganti Con Strass E Perle Per impreziosire ogni acconciatura anti caldo per capelli lunghi e medi si possono utilizzare mollette, mollettoni e fermagli gioiello come quelli di Makone. Una selezione di fermagli capelli con perle, strass, pietre o fantasie animalier, per rendere ogni acconciatura stilosa e mai banale.

La bandana e il foulard, perfetti al mare o per uno stile vintage

Un altro accessorio, indispensabile per proteggersi dal caldo e soprattutto al mare per ripararsi la testa dai raggi solari è la bandana o il foulard. Ci sono vari modi per utilizzarli per creare un’acconciatura anti caldo, legandoli frontalmente, creando dei nodi o per coprire l’elastico di una coda o di uno chignon. Sbizzarritevi e provate diverse acconciature estive facili con bandane e foulard in vari colori, scegliendo il vostro look preferito per uno stile un po’ bohémien o dal sapore retró.

Le forcine e le mollette per capelli, i veri salvavita

Immancabile accessorio per ogni acconciatura sono loro, le forcine e le mollette per capelli. Indispensabili per raccogliere i capelli corti, sono utili anche per le acconciature anti caldo per capelli lunghi, per fermare qualche ciocca che scappa o per tenere ferma l’acconciatura il più possibile. Compratene in grande quantità perché, si sa, spariscono sempre.

Gli scrunchies, per dare un tocco di colore e di stile ad ogni acconciatura

Di gran moda negli ultimi anni gli elastici per capelli scrunchies, realizzati in tessuto colorato. Esistono di ogni fantasia e colore, in velluto, seta, microfibra e si prestano ad essere abbinati all’outfit o al makeup. Tenetene uno sempre al polso, sembrerà di avere un braccialetto ma vi salverà dal caldo afoso quando meno ve l’aspettate.

Gli elastici trasparenti, perfetti per chiudere le trecce

Ultimi, ma non per importanza, è sempre bene avere qualche elastico piccolo e trasparente o del colore dei propri capelli. Sono utili soprattutto per chiudere le trecce evitando così di ritrovarsi con elastici troppo ingombranti alla fine dell’acconciatura. O, perché no, potete divertirvi a realizzare tante piccole treccine su tutta la testa.