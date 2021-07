Federe in seta naturale per combattere le rughe e contrastare i capelli crespi

editato in: da

Offtopic, la prima startup italiana che vende prodotti in pura seta, sia sul proprio e-commerce che su Amazon. Ideata da due fratelli sardi residenti a Torino, Mauro e Roberto Piras, rispettivamente di 32 e 28 anni, Offtopic si presenta come novità sul mercato italiano, che fino ad ora non conosceva realtà dedicate interamente al commercio di prodotti per il viso ed i capelli in seta, tra cui federe, scrunchies, mascherine da notte e cuscini decorativi.

La seta Offtopic garantisce lucentezza e idratazione durante la notte, in quanto, al contrario di altri tessuti, non assorbe la naturale umidità delle pelle e le lozioni idratanti. In particolar modo la sericina, una delle principali proteine della seta, è in grado di mantenere l’idratazione della pelle, ostacolando la formazione di piccoli solchi da sonno.

Mauro e Roberto ci hanno raccontato come è nata la loro idea, le caratteristiche dei loro prodotti di alta qualità e l’attenzione che la loro azienda ha per le tematiche green.

Com’è nata l’idea di fondare Offtopic e di cosa si occupa?

L’idea di Offtopic è nata durante il primo lockdown, durante il quale abbiamo avuto molti feedback di persone a noi vicine che si lamentavano di non poter andare dall’estetista e dal parrucchiere. Da lì, abbiamo cercato di prodotti che potessero prendersi cura della pelle e dei capelli, utilizzabili senza la necessità di recarsi in un salone di bellezze. Abbiamo scoperto così alcune realtà nel mondo che sfruttavano le proprietà benefiche della seta.

Di cosa si occupa Offtopic?

Il nostro main project sono delle federe per cuscini da letto in pura seta naturale, alle quali abbiamo aggiunto altri accessori come degli scrunchie per capelli, delle mascherine in seta e stiamo progettato altri oggetti, sempre legati al mondo beauty e sempre in seta 100% naturale.

Quali sono gli effetti benefici della seta su pelle e capelli?

La seta è il tessuto migliore sul quale riposare e dormine. Infatti, a differenza del cotone che ha un forte potere assorbente, la seta mantiene i capelli e la pelle idratati. Contrasta la nascita di doppie punte e del crespo, mentre mantiene l’epidermide liscia. Con la seta si evita di svegliarsi al mattino con le pieghe del cuscino sul viso, che negli anni possono trasformarsi in vere e proprie rughe. Tra l’altro la seta ha lo stesso Ph della pelle ed è un ottimo termoregolatore naturale, perciò si adatta alla temperatura del corpo ed è perfetta in tutte le stagioni.

Come si mantengono i vostri prodotti? Hanno bisogno di particolari cure nel lavaggio e stiraggio?

Essendo la seta un tessuto delicato, necessita di un occhio di riguardo. Noi consigliamo di lavare i nostri prodotti o a mano o in lavatrice con un programma e un detergente delicati, utilizzando delle sacche apposite per proteggergli dagli altri indumenti durante il lavaggio.

Siete gli unici in Italia a vendere questo tipo di prodotti?

La nostra è la prima azienda italiana a portare al grande pubblico delle federe in seta 100% naturale, 22 momme, grado 6A. I momme sono l’unità di misura della seta e 22 momme sono la miglior scelta che un cliente possa fare per federe da cuscino. Perché momme superiori sono troppo pesanti e vengono usati per esempio nei tendaggi, mentre inferiori non sono efficaci. Quindi noi siamo stati l’unica azienda digital a mettere disposizione al grande pubblico un prodotto di qualità elevata a un prezzo competitivo, stiamo parlando di 59 euro a federa. Può sembrare un costo eccessivo, ma bisogna tener conto che si tratta di pura seta 100% naturale. Abbiamo “copiato” alcuni business model che ci sono in Australia, in America e in Canada, senza intermediari, e li abbiamo portati in Italia.

La nota rete distributiva è il nostro sito internet, Offtopicbrand, e Amazon. Stiamo sviluppando anche una rete di vendita sul territorio tramite parrucchieri e centri estetici.

La vostra clientela è esclusivamente femminile?

Il 95% delle nostre clienti sono donne, con una fascia d’età tra i 30 e i 55 anni. Le nostre clienti sono particolarmente sensibili alla cura della pelle e dei capelli, soprattutto sono interessate a prevenire i segni dell’invecchiamento. Come dicevo, il cotone limita l’azione di creme e lozioni, perché ha un notevole potere assorbente. Invece, la seta proprio grazie alle sue proprietà mantiene la pelle idratata durante le ore notturne.

La vostra azienda è anche molto attenta alle tematiche ambientali

Esatto. Innanzitutto, la seta è al 100% naturale. Per quanto riguarda invece il packaging di tutti i nostri prodotti è realizzato con cartone riciclato e a sua volta riciclabile. Acquistando dall’azienda cui ci appoggiamo per il packaging, contribuiamo tra l’altro a piantare alberi nel mondo, sostenendo One Tree Planted.

Prima di realizzare Offtopic, vi occupavate già di beauty?

Io, Mauro, a 32 anni sono il più “vecchio dell’azienda”. Sono laureato in economia e a 27 anni ho affrontato un’altra startup, Nowave, specializzata in occhiali anti-luce blu. Lasciamo ora che si presenti mio fratello Roberto.

[Roberto]: io ho 28 anni e lavoravo per mio fratello come social media manager di Nowave. Studiando il mercato, ho deciso di avviare con l’aiuto di Mauro questa nuova società.

I vostri prodotti sono amati dalle influencer?

Molto. Tra l’altro siamo appena nati e parte della nostra strategia si basa sull’influencer marketing e in particolare sulla nicchia delle ragazze ricce, perché la federa di seta è molto apprezzata da chi ha questo tipo di capelli, molto voluminosi e tendenti al crespo.