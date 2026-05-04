È un accessorio semplice, ma in grado di aggiungere stile a ogni look prendendosi cura dei capelli: gli scrunchies sono la tendenza che valorizza ogni acconciatura

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Lo scrunchie è l'accessorio capelli con cui realizzare acconciature sempre diverse

Un tempo bastava un semplice elastico per realizzare acconciature pratiche o eleganti, sacrificando il benessere dei capelli che spesso si spezzavano o rovinavano. Adesso cerchiamo molto di più per la nostra chioma e gli scrunchies con la loro estetica vintage ci regalano un look d’effetto rispettando al contempo i capelli. Sono realizzati in tessuti talmente morbidi da non tirare le radici, da strappare i capelli quando li vogliamo rimuovere oppure lasciare segni sulla chioma.

L’elastico racchiuso in un “involucro” di seta, velluto o raso riduce al minimo lo stress sui capelli e crea meno attrito, assicurando un’acconciatura che dura tutto il giorno senza danneggiare i capelli stessi. Gli scrunchies sono l’accessorio per acconciature minimal o chic senza sforzo e con una palette ricca di colori e stampe, in poche parole ti regalano un look sempre diverso con pochi gesti. Dalla classica coda allo chignon, fino al semiraccolto vediamo alcune acconciature da ricreare con gli scrunchies senza rovinare i capelli.

La coda bassa o alta è la soluzione più gettonata

Nell’ampia varietà di acconciature, la coda è quella che ci accompagna da quando eravamo piccole e che ci fa sentire a nostro agio in ogni situazione. Un hair style minimal che con gli scrunchies diventa qualcosa di più di un semplice gesto ma un’acconciatura che va a valorizzare il tuo look. La soluzione minimal per eccellenza è la coda bassa semplice, veloce da realizzare, che non sottopone i capelli a stress, ma che risulta super elegante in particolare se prediligi lo scrunchie su tonalità scure o in velluto.

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Altra versione gettonata della coda è quella di cavallo alta che ha un mood più sportivo e fresco, ma che si trasforma in un’acconciatura ricercata se decidi di utilizzare uno scrunchie sempre in velluto o con piccole applicazioni gioiello.



Birloza Scrunchies in velluto

SXQLYH Scrunchies con strass

Lo chignon è l’acconciatura sempre attuale

Attuale e chic, che altro si può dire dello chignon basso? Che è un’acconciatura che si adatta a qualsiasi occasione e che cambia natura in base allo scrunchie che usi. Per un look da giorno preferite quello in tessuto, mentre per la sera il finish satinato illumina la chioma per un risultato moderno.

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Se sei un’appassionata di questa acconciatura sai che non esiste una sola tipologia di chignon: tra i più amati c’è anche quello alto e se hai voglia di giocare con il look, ti consigliamo di preferire lo scrunchie rosa o bianco in cotone che richiama l’estetica delle danza classica, ma in versione moderna.

Il punto di forza dello chignon è che puoi realizzarlo anche quando hai poco tempo optando per quello spettinato, l’alternativa che unisce funzionalità ed estetica in una sola acconciatura. Perfetto per rendere stiloso anche l’outfit più semplice, il modello in tessuto morbido e colorato aggiunge un tocco in più al look in modo semplice.

Umisleep Scrunchies in seta

Kitsch Scrunchies in raso

Ypkia Scrunchies in chiffon

La treccia e la soluzione boho

Minimal, laterale a spina di pesce e perfino doppia, la treccia è l’acconciatura più romantica e lo diventa ancora di più se aggiungi uno scrunchie. In questo caso puoi scegliere il materiale e il colore che vuoi perché è un’accessorio che da solo riesce a valorizzare ogni treccia con semplicità.

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mtuihfo Scrunchies maxi

Legami Scrunchies a stampa

Generico Scrunchies colorati

Semiraccolto e scrunchies? L’acconciatura minimal e d’effetto

Se sei alla ricerca di una soluzione che ti faccia sentire in ordine, ma non vuoi legare i capelli del tutto, il compromesso è racchiuso nel semiraccolto. Puoi semplicemente raccogliere le ciocche frontali o realizzare dei bun, sarà lo scrunchie a fare il resto, in particolare opta per un modello colorato, a stampa e in tessuto. Riuscirà a elevare persino l’acconciatura più semplice aggiungendo un tocco di stile.

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Olakin Scrunchies neri

Belevo Scrunchies piccoli