Can Yaman, la crisi di nervi dopo la fine dell’amore con Diletta Leotta

Venezia, Can Yaman conquista il Lido e dimentica Diletta Leotta

Can Yaman non ha preso bene la fine della storia d’amore con Diletta Leotta. Dopotutto, quando gli amori si spengono, c’è sempre un senso di vuoto, soprattutto quando si crede di aver trovato l’anima gemella. Sappiamo molto bene grazie al chiacchiericcio in rosa che Diletta per Can era molto di più di una compagna: voleva trascorrere il resto della sua vita con lei. Uno scoop di Diva e Donna ha mostrato un Can inedito, più intimo. E purtroppo distrutto.

Il divo turco è stato sorpreso dai paparazzi in lacrime. Durante l’estate, abbiamo avuto modo di vedere Can con Diletta: durante la partita di Italia-Turchia, in vacanza a Capri. Poi, i primi segnali di rottura, fino all’allontanamento definitivo. Yaman si è mostrato più volte in pubblico: agli occhi delle fan sembrava davvero felice. Le polemiche a Belgrado, poi, in una notte folle con l’amico e manager Roberto Macellari, erano un chiaro riferimento al fatto che fosse andato avanti.

Così, però, non è. Al Festival di Venezia, Can è stato a dir poco apprezzato: il suo savoir-faire, il sorriso sbarazzino. Dietro, evidentemente, c’è tanto di più. “Dopo l’addio alla Leotta, le foto di una crisi di nervi“, ha riportato il settimanale Diva e Donna. Neppure qualche mese fa, tutte le penne dei tabloid sussurravano di campane a nozze, incontri con parenti e felicità della coppia.

Ormai, i due non potrebbero essere più lontani di così. Diletta Leotta è stata inoltre intervistata su Italia 1 da Veronica Gentili a Buoni e Cattivi. Nel corso del programma, la giornalista ha posto una domanda molto interessante alla Leotta: le ha chiesto come dovrebbe essere il suo uomo ideale. Le caratteristiche a cui non potrebbe mai rinunciare? Il rispetto e l’amore. Vuole sentirsi amata.

Neanche una semplice menzione a Can, un commento, una frase, un ricordo. Nulla di tutto questo. L’attore turco, però, nel suo privato, sta cercando di affrontare la rottura. I motivi della fine della storia d’amore non sono stati resi noti, e probabilmente non lo saranno mai. Sono state fatte finora solo allusioni, come il fatto che Diletta non volesse davvero sposarsi (non in così poco tempo).