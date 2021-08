Can Yaman, polemiche sulla sua vacanza a Belgrado: cosa è successo

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Can Yaman si sta dedicando a se stesso. Il chiacchiericcio in rosa ha ormai posto la parola “fine” alla storia d’amore tra l’attore turco e Diletta Leotta. Quest’ultima ha festeggiato il 30esimo compleanno in modo super lussuoso in compagnia delle sue più care amiche, lontana da Yaman. Sebbene si trovassero addirittura in Sardegna in viaggio nello stesso periodo, Can e Diletta non si sono neppure visti.

In poche parole, nonostante le voci sulle nozze imminenti e la presentazione in famiglia Yaman della Leotta, ormai è tempo di andare avanti. E che cosa c’è di meglio di un po’ di sano divertimento? L’attore ha preferito ritagliarsi del tempo per sé, per risanare le ferite. Non è mai stato un mistero, dopotutto: secondo i suoi commenti nelle interviste rilasciate nel corso dei mesi, si era preso una bella sbandata per la Leotta, tanto che avrebbe voluto sposarla subito.

Il Festival di Venezia è imminente, e Yaman ci sarà per una premiazione (lo ha svelato lui stesso). Prima, però, ha degnamente concluso le sue vacanze a Belgrado. Precisamente, in un locale molto trendy e alla moda, dove ha persino fatto pole dance. E le polemiche non sono tardate ad arrivare. Quella che è stata definita come la classica serata da scapolo, infatti, ha generato un po’ di controversie sui social. Molte donne si sono dette stranite del suo comportamento, e qualcuna persino delusa.

Le fan dell’attore conoscono molto bene la sua personalità riservata: prima di Diletta Leotta, aveva raramente condiviso delle foto extra set. Semplicemente, si limitava a informare i follower sul lavoro e sui ruoli futuri. Eppure, la nottata a Belgrado è stata ampiamente documentata dall’attore sui social. Insieme a lui era presente anche Roberto Macellari, che non solo è il suo agente, ma anche un amico fidato, con cui si è mostrato spesso in pubblico negli ultimi tempi.

Da quando Can Yaman è ritornato single, ha intrapreso una delle strade che noi donne forse conosciamo fin troppo bene: mostrarsi. Farsi vedere felice, senza pensieri. Ammettiamolo: quante di noi, dopo la fine di una storia d’amore, hanno usato i social come mezzo per riscattarsi e per coprire qualsiasi traccia di dolore e sofferenza? Uno spettacolo di pole dance, un sorriso sbarazzino, ma soprattutto un po’ di leggerezza. Alla fine, ci sta: è passato dall’essere quasi marito a scapolo d’oro!