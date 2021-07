Diletta Leotta mostra l’anello di fidanzamento, le nozze con Yaman si avvicinano

editato in: da

Gli outfit di Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

L’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman procede a gonfie vele. La coppia, che è anche volata in Turchia per fare la conoscenza della famiglia di lui, sembra sempre più avviata verso le nozze che potrebbero arrivare prima del previsto.

Si parla già di date. Sembrerebbe che il bell’attore turco, ormai adottato dall’Italia, e la giornalista di DAZN siano pronti a pronunciare il fatidico Sì ad agosto 2021, in una periodo non ancora precisato ma che si aggirerebbe intorno a Ferragosto.

Da parte dei diretti interessati non ci sono state conferme né smentite, se si fa eccezione per le foto che li ritraggono insieme e con le quali intendono – ogni volta – ribadire di essere innamorati e inseparabili. Nonostante questa visibile fatica nello spazzare via ogni dubbio sul loro conto, le voci discordanti sulla loro relazione continuano a susseguirsi.

Eppure, Can Yaman ha anche deciso di presentarla alla famiglia che gli ha dato la benedizione. Sua madre sembra entusiasta della scelta compiuta dal figlio, che si è mostrato più volte felice al fianco della Leotta, nonostante i gossip abbiano spesso remato a loro sfavore.

L’anello di fidanzamento di Diletta Leotta sembra però spazzare via ogni ombra sulla loro relazione che, secondo i social, procede a gonfie vele. Dopo la vacanza a Capri e il viaggio in Turchia, la giornalista è tornata ad aggirarsi per le vie di Milano, nelle quali ha mostrato orgogliosamente di portare un anello di fidanzamento all’anulare sinistro.

Il matrimonio non è quindi lontano, anche se la loro storia non è iniziata col favore della cronaca che, invece, ha sempre cercato di distruggerli a ogni loro passo.

Se, in principio, le foto e i video di loro insieme si facevano desiderare, con l’arrivo di Euro2020 la situazione è radicalmente cambiata. Grazie alla passione per il calcio che li accomuna, Can e Diletta si sono spesso mostrati insieme per tifare Italia, anche dopo l’esordio con la Turchia che non è andato come Yaman avrebbe sperato. Per la finale tra Italia e Inghilterra, si sono addirittura dipinti il volto con i colori della nostra bandiera, accompagnando la foto con la scritta: “Un amore italiano”.