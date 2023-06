Can Yaman, lo sfogo durissimo: “Avete rovinato la mia storia con Diletta Leotta”

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Negli ultimi giorni a Can Yaman è stata attribuita una nuova fidanzata: secondo molti portali dedicati al gossip l’attore turco avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Giorgia Colombo, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Fino a questo momento Can si era limitato a rimanere in silenzio, come del resto ha sempre fatto di fronte ai pettegolezzi sulla sua vita sentimentale. Eppure qualcosa è scattato di fronte all’ennesima notizia su una sua presunta relazione, tanto da portarlo a sfogarsi duramente su Instagram.

Can Yaman, lo sfogo su Instagram: le parole su Diletta Leotta

L’attore turco è da anni al centro dei gossip: grande protagonista della cronaca rosa, Can Yaman ha sempre mantenuto il silenzio di fronte ai pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, lasciando che le notizie false si sgonfiassero da sole. Questa volta però ha deciso di intervenire con uno sfogo durissimo su Instagram, accusando la stampa di accanirsi sulla sua vita privata.

Il riferimento agli ultimi accadimenti è abbastanza chiaro: qualche giorno fa infatti Dagospia ha diffuso la notizia di una presunta relazione tra il noto attore e Giorgia Colombo, giovane milanese lontana dal mondo dello spettacolo ma con un certo seguito sui social.

Così ha deciso di mettere a tacere una volta per tutte il gossip, sfogandosi tra le storie di Instagram. “Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta, non è vero. Quando ne avevo una vera, avete fatto tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta”. È chiaro che Can si stia riferendo alla sua storia d’amore con Diletta Leotta: la loro relazione era finita immediatamente sotto i riflettori, tra chi sosteneva la coppia e chi invece la accusava di aver montato tutto solo per farsi pubblicità.

È evidente che l’attore abbia sofferto per la sovraesposizione di quella relazione, travolta nel tempo dai pettegolezzi: “Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip, create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che siano vere. Vi assicuro se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io”.

E poi ha concluso dicendo: “Se volete portare visibilità ad alcune persone fate pure, ma non c’entro niente io. Cercate di vedere le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze”.

Can Yaman e Diletta Leotta, perché è finita la loro storia

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman aveva fatto sognare gli appassionati di gossip: la love story tra l’attore turco e la conduttrice era sbocciata in fretta e nel giro di pochi mesi si parlava già di matrimonio. I due avevano bruciato le tappe, come confessò poi la giornalista di Dazn in un’intervista a Verissimo.

“Il matrimonio era verissimo, c’era stata la proposta dopo un mese di conoscenza. Le cose forse sono andate troppo veloci, è bene prendersi un po’ di tempo”, aveva ammesso nel salotto di Silvia Toffanin. E mentre spuntavano le foto delle loro vacanze insieme, i baci romantici su Instagram e persino un viaggio in Turchia per conoscere la famiglia di lui, tutto si è presto sgonfiato.

A influire pare sia stata, oltre la passione che ha bruciato troppo in fretta, anche la sovraesposizione del loro amore, finito presto sotto i riflettori, sebbene i due abbiano cercato in tutti i modi di preservare la love story. “Qualcuno diceva che era una storia a tavolino, una storia finta. Come si fa a pensare una cosa del genere? L’amore ti capita, non è che puoi decidere di chi innamorarti”, aveva spiegato Leotta.