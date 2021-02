Diletta Leotta e Can Yaman: la foto del bacio al tramonto su Instagram

editato in: da

San Valentino dei VIP: le foto più belle su Instagram

Nel giorno di San Valentino sono molte le coppie che hanno dedicato foto e messaggi romantici ai propri partner attraverso i social network, Instagram in primis. Tra i VIP che non sono mancati all’appello, sorprendendo talvolta i propri follower, ce ne sono due che hanno deciso di uscire allo scoperto, togliendo ogni dubbio alla loro presunta relazione. Si tratta di Can Yaman e Diletta Leotta, i cui voci sul loro fidanzamento circolano in verità da tempo: tuttavia, mancava la conferma ufficiale (seppur una foto condivisa dall’attore turco stesso avesse già tolto diversi dubbi). La giornalista sportiva ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram una tenera foto che la ritrae in compagnia del bell’attore, sull’atto di scambiarsi un bacio. A fare da sfondo, il romantico e mozzafiato tramonto di La Spezia, dove Diletta ha trascorso il weekend per motivi lavorativi. Insomma, se qualcuno metteva ancora in dubbio l’effettiva veridicità della neo coppia, dovrà decisamente ricredersi, in virtù del fatto che i due appaiono sinceramente felici.

Un “duro colpo” per le fan del protagonista di DayDreamer, che ha a sua volta pubblicato la stessa foto, corredandola con una semplice, ma allo stesso significativa, emoji a forma di cuore, e non solo. Ieri sera, difatti, Can Yaman ha condiviso una Instagram Story mentre era impegnato a guardare la sua nuova fiamma in televisione, intenta nel lavoro di cronista per la piattaforma DAZN durante la partita che ha visto il Milan sfidare lo Spezia Calcio. Successivamente, poi, il protagonista della fiction che gli ha permesso di affermarsi in Italia ha condiviso un video mentre era a bordo della sua Ferrari, scrivendo “Buon San Valentino”: con molta probabilità stava raggiungendo la sua amata.

La bella giornalista avrebbe dunque ufficialmente archiviato la relazione, conclusasi lo scorso luglio, con il pugile Daniele Scardina, ritrovando un nuovo amore in Can Yaman, l’attore che sta conquistando il cuore delle fan italiane grazie alla fiction in onda su Canale 5. I due, attraverso diversi scatti condivisi sul famoso social network, avevano cominciato a far circolare la notizia di un presunto flirt, senza mai commentarne la veridicità. Tuttavia, la nuova foto parrebbe confermare al 100% la loro storia, in quanto pubblicata proprio nel giorno della festa degli innamorati per eccellenza.