Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto insieme su Instagram

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Se ne è parlato a lungo e ora, forse, è arrivata la conferma definitiva: da settimane le ipotesi di una love story tra Can Yaman, attore del momento, e la conduttrice Diletta Leotta si rincorrono tra foto scattate durante gli incontri tra i due e commenti.

Il gossip era iniziato a circolare dopo che avevano soggiornato nello stesso albergo romano, voci alle quali si erano aggiunte anche le foto in esclusiva che erano state pubblicate sul settimanale Chi: nel giornale diretto da Alfonso Signorini si potevano vedere i due insieme sorridenti e apparentemente complici.

Da quelle immagini poi ne sono seguite altre, sempre pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Queste ultime mostravano i due durante una cena a lume di candela.

Can Yaman è molto riservato e, quando hanno iniziato a circolare le prime voci, è stato proprio l’attore turco a postare nelle Stories di Instagram una frase che sembrava essere riferita ai pettegolezzi sulla sua vita sentimentale accompagnata dalla frase “Fatti miei. Punto”.

Ora è dal suo profilo Instagram che arriva l’immagine che in molti stavano aspettando e che sembra confermare la relazione. Il divo infatti ha pubblicato una foto in compagnia di Diletta Leotta mentre sono insieme al poligono di tiro. Lui con la pistola tra le mani e lei con il bersaglio, entrambi poi hanno le apposite cuffie e appaiono felici. Ma oltre alla foto è la didascalia che la accompagna ad aver catturato l’attenzione: Can Yaman infatti ha aggiunto le parole: “Coppia pericolosa” accompagnate dal tag del profilo ufficiale di Diletta Leotta con accanto l’immagine di un fiore.

Che voglia essere un’ammissione della relazione? Oltre a questo i due non hanno scritto, ma tanto è bastato a scatenare i fan e la foto ha ottenuto tantissimi like.

Intanto procede a gonfie vele la vita professionale di entrambi. Can Yaman ha recentemente lavorato agli spot per la pasta De Cecco insieme all’attrice Claudia Gerini, i due per l’occasione sono stati diretti dal regista Ferzan Ozpetek. Tra gli altri impegni professionali dell’attore ci sarà il remake di Sandokan in cui lavorerà con Luca Argentero. Anche Diletta Leotta sta vivendo un momento professionale bello e ricco di soddisfazioni e sui social è molto seguita e amata.

Ora non resta che attendere nuove foto dalla “coppia pericolosa”.