Claudia Gerini svela i retroscena dello spot con Can Yaman. L’attrice ha conosciuto il divo turco sul set della pubblicità firmata da Ferzan Ozpetek che segna uno dei tanti appuntamenti che vedranno Can protagonista della tv italiana. Intervistata da Elle, Claudia ha raccontato l’atmosfera che si respirava sul set e l’incontro con Yaman, amatissimo in Italia.

“Ho girato lo spot della De Cecco diretta da Ferzan Ozpetek, un regista che stimo molto, bravissimo nel creare atmosfere, con il quale da tanto tempo sognavo di lavorare – ha svelato -. Ma soprattutto nello spot non ero sola: con me c’era Can Yaman, l’attore turco di cui tutti parlano e che ha un enorme seguito. Vi dico solo che all’esterno dell’hotel romano in cui abbiamo girato c’erano non so quanti fan ad attenderlo. Era da tempo che non mi capitava di vedere tante signore di tutte le età scatenate, in estasi per un attore. E sì che negli anni di partner avvenenti sul set ne ho avuti…”.

Claudia Gerini ha svelato che Can è molto espansivo e che fra i due è nato da subito un forte feeling fra una ripresa e l’altra. “È un bellissimo ragazzo – ha spiegato -, ha il viso regolare, le spalle larghe, lo sguardo intenso, ma non è tenebroso, anzi, è piuttosto spiritoso, espansivo, ironico. È stato divertente comunicare con gli sguardi durante le riprese. In pausa pranzo abbiamo parlato di Istanbul, la sua città, della scuola di italiano che ha frequentato, perciò parla bene la nostra lingua. Sai quante mail ho ricevuto? – ha aggiunto – Messaggi, chiamate di amiche e conoscenti, di mia sorella Romina e del suo giro per avere un selfie di Can, un autografo, un video. In molte mi hanno detto che sono la più invidiata d’Italia e, seppur non ami suscitare invidie, in questo caso la cosa mi diverte”.

Non solo lo spot con Claudia Gerini, presto Can Yaman sarà impegnato in altri progetti. Il più importante è il remake di Sandokan in cui reciterà accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Secondo alcune indiscrezioni nel cast ci sarà anche Alessandra Mastronardi, reduce dal successo de L’Allieva.