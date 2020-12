Claudia Gerini, gli amori della sua vita: da Federico Zampaglione a Gianni Boncompagni

editato in: da

Claudia Gerini è una delle attrici più talentuose del cinema italiano: ha in curriculum moltissimi successi tra cinema e tv, oltre a qualche meritatissimo riconoscimento. Non si è mai tirata indietro, sia nella vita professionale che in quella privata, ha vissuto emozioni grandissime e momenti indimenticabili.

Sono molti i grandi amori che hanno costellato la sua vita, a partire da quando, giovanissima, ha avuto occasione di incontrare Gianni Boncompagni. Lei aveva appena 18 anni, lui ben 58: eppure la scintilla è scoccata, e insieme hanno trascorso attimi preziosi: “Nonostante l’enorme differenza d’età, era una relazione alla pari” – ha rivelato Claudia Gerini al settimanale Oggi.

Poi la sua carriera è esplosa, ed è arrivato il successo grazie anche ai film di Carlo Verdone. La loro è stata una coppia (cinematografica) inossidabile, una delle più funzionanti di tutti i tempi. E dietro le quinte è nato un sentimento particolare, qualcosa che avrebbe potuto trasformarsi in amore. “C’è stato un coinvolgimento sentimentale, ma era un momento particolare per tutti e due” – ha spiegato l’attrice a Domenica In, raccontando il suo legame speciale con Verdone, facendo finalmente chiarezza sulle voci riguardo al loro flirt.

Nel 2002 Claudia Gerini si è sposata con Alessandro Enginoli, un matrimonio purtroppo destinato a fallire dopo appena un paio d’anni. Dalla loro unione è nata Rosa, oggi una splendida ragazza: ed è forse per amore suo che i due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti. Poco dopo la separazione, la Gerini ha ritrovato l’amore tra le braccia di Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino.

Anche lui usciva da una relazione tormentata, e qualcosa in loro è subito scattato. Insieme hanno vissuto 12 anni splendidi, senza mai sentire il bisogno di dare parvenza legale alla loro unione, e per questo non si sono sposati. E nel 2009 hanno avuto una figlia, la giovanissima Linda, a suggellare il loro amore. Tuttavia, la fiamma della passione si è spenta.

Al settimanale Oggi, la Gerini ha rivelato: “Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse. Però è stata una separazione dolce”. Lei e Zampaglione si sono lasciati nel 2016, prendendo serenamente atto di un sentimento che ormai non esisteva più, senza tradimenti o recriminazioni.

In seguito, Claudia ha avuto un flirt con Andrea Preti, giovane attore che aveva ottenuto popolarità partecipando all’Isola dei Famosi. Nel 2017 si sono trovati coinvolti dalle numerose voci sul loro conto, soprattutto a causa della loro differenza d’età. Alla fine, hanno condiviso insieme un anno e mezzo della loro vita, sin quando la Gerini non ha sentito di dover interrompere la relazione.

Oggi la splendida attrice ha ritrovato il sorriso accanto a Simon Clementi, il suo nuovo compagno. Manager romano e papà di una ragazzina nata da una precedente storia d’amore, Simon ha saputo conquistare Claudia proprio nelle sue vesti di genitore attento e premuroso. E sempre al settimanale Oggi, la Gerini ha rivelato: “Sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no? Mi piacerebbe tantissimo un altro figlio, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Adorerei avere un maschietto”.