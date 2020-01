Claudia Gerini si confessa sul nuovo fidanzato, Verdone e Boncompagni

editato in: da

Claudia Gerini si confessa sul settimanale Oggi, svelando l’amore per Simon Clementi, il manager che ha rubato il suo cuore. Dopo la fine della relazione con Andrea Preti, l’attrice ha ritrovato il sorriso accanto a un uomo che, come ha svelato lei stessa, potrebbe regalarle il terzo figlio.

“È nata una bella storia – ha detto parlando del nuovo compagno -. Simon è un papà molto attento, questo suo lato “accudente” mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”. La Gerini ha confessato di essere molto innamorata, così tanto che sogna un futuro con Simon Clementi. In passato Claudia è stata sposata con Alessandro Enginoli da cui ha avuto la figlia Rosa, ma potrebbe ripetere il grande passo.

“Sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no? – ha dichiarato -. Io ce l’ho, il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: “Claudia Gerini, sposabile in chiesa”. L’attrice non esclude nemmeno l’arrivo di un terzo figlio dopo la primogenita Rosa e Linda, nata dall’amore per Federico Zampaglione. “Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo – ha spiegato -, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”.

Claudia ha poi parlato delle relazioni passate, svelando l’amore per Gianni Boncompagni e quello per Carlo Verdone. La love story con l’autore di Non è la Rai all’epoca fece molto scandalo: “Capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa – ha detto -. Oggi ci arresterebbero, Gianni me lo diceva spesso: “Siamo due pazzi”. Ma mi creda: nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari… E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale”.

La Gerini ha vissuto anche una passione per Carlo Verdone: “Ci sono stati due anni – quelli in cui abbiamo girato e promosso Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond – in cui abbiamo praticamente “convissuto” – ha confessato -. Siamo stati amici, confidenti, poi abbiamo avuto questo crash, questa cotta reciproca, ma eravamo troppo diversi. Lui aveva un’età in cui voleva stare tranquillo, non gli piaceva uscire. Io avevo 25 anni, ero un fuoco d’artificio”.

Infine Federico Zampaglione a cui è stata legata oltre dieci anni e che le ha regalato la seconda figlia. “Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse – ha chiarito -. Però è stata una separazione dolce”.