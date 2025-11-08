Le parole di Claudia Gerini su Samira Lui de La Ruota della Fortuna hanno sollevato un polverone e ora l'attrice ha voluto fare chiarezza sulla vicenda

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Dopo il caso scoppiato in seguito alle sue dichiarazioni sul ruolo (e il look) di Samira Lui a La Ruota della Fortuna, Claudia Gerini è tornata sull’argomento per fare chiarezza. Le sue parole, che hanno fatto rapidamente il giro del web, sono state interpretate da molti come un commento critico nei confronti della giovane showgirl, che ogni sera affianca Gerry Scotti su Canale 5.

Ora l’attrice ha voluto fare un passo indietro, spiegando di essere stata fraintesa: “Mi dispiace se le mie parole hanno offeso Samira, non era assolutamente mia intenzione”, ha precisato in uno sfogo sui social.

Claudia Gerini su Samira Lui: “Sono stata fraintesa”

Claudia Gerini è stata molto criticata per le sue parole su Samira Lui. Una vera e propria shitstorm si è abbattuta sull’attrice romana che per questo è intervenuta pubblicamente per dire basta.

“Ragazzi e ragazze calmatevi con questi commenti! Non volevo assolutamente criticare Samira!“, ha scritto la 53enne in una story di Instagram. Poi ha aggiunto: “È una ragazza che ammiro tantissimo, bella e brava e dolcissima. Dicevo soltanto che oggi come ieri (visto che si criticava Non è la Rai di 30 anni fa!) la donna vestita in modo sensuale e succinto attira il pubblico e non mi sembra che si siano fatti tantissimi passi avanti”.

E ancora: “Samira potrebbe infatti co-condurre! Mi dispiace se sono sembrata acida… non volevo proprio!”. Basterà a calmare gli haters?

Intanto la Lui ha preferito restare, almeno per il momento, in silenzio. Complice anche il fatto che il suo account social sia stato inspiegabilmente chiuso la scorsa estate la 27enne mantiene un profilo basso.

Preferisce godersi il successo di questi mesi con la famiglia, il fidanzato Luigi Punzo con il quale convolerà presto a nozze, e continuando a lavorare sodo. Samira sogna di affermarsi fin da bambina nel mondo dello showbiz e ha tutte le carte in regola per diventare una soubrette di primo piano.

Le parole di Claudia Gerini e Paola Barale su Samira Lui

Ospite a Tintoria, Claudia Gerini aveva detto a proposito del successo de La Ruota della Fortuna: “Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda, noi non eravamo nude. Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera. È una cosa anacronistica, che non posso più vedere”.

Queste parole avevano fatto molto arrabbiare il pubblico: tanti ci hanno visto una critica della Gerini a Samira Lui. Ma in realtà, come puntualizzato da Claudia, il suo bersaglio non è mai stato l’italo-senegalese bensì la televisione di oggi, che non è tanto diversa da quella di ieri.

Un’osservazione tra l’altro molto simile a quella fatta da Paola Barale, ex valletta de La Ruota della Fortuna, quando a condure il game show c’era il mitico Mike Bongiorno.

“È vero, oggi l’approccio è più paritario. Samira non è solo un contorno: gira il tabellone, ha un ruolo, partecipa. Però la televisione resta un mondo ancora legato ai ruoli tradizionali. Non voglio dire maschilista, ma in certi meccanismi lo è ancora. L’apprezzamento va bene, le battute sono simpatiche, ma restano quelle di sempre”, aveva affermato.

“Il ruolo della donna in tv va ripensato. Non dico che Gerry tratti male Samira, anzi. Ma mi piacerebbe che anche a La Ruota della Fortuna si sdoganasse la figura della valletta: chiamatela braccio destro, co-conduttrice. Samira potrebbe dare molto di più”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!