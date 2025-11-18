Gerry Scotti e quelle telefonate a Stefano De Martino. Samira Lui? “Chi ci guarda sa”

Il conduttore Mediaset ha svelato un retroscena sulla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. E ha spento le polemiche dopo le parole di Claudia Gerini

Gerry Scotti è tornato a commentare gli ascolti superlativi della sua La Ruota della Fortuna e la sfida quotidiana con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Allo stesso tempo ci ha tenuto a replicare alla polemica sollevata da Claudia Gerini che ha criticato senza filtri il ruolo di Samira Lui accanto al conduttore Mediaset.

Gerry Scotti e le telefonate con Stefano De Martino

Da mesi la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi sta appassionando i telespettatori e soprattutto gli amanti del piccolo schermo. Ad oggi, a trionfare quotidianamente, è il programma di Gerry Scotti ma quest’ultimo non vede Stefano De Martino come un rivale, anzi.

“La Ruota della Fortuna va bene, il genere va bene. Affari Tuoi va bene, Stefano De Martino va bene”, ha premesso Gerry in un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv. Un’osservazione lucida e onesta: è vero che il programma di Rai 1 perde quotidianamente contro quello di Canale 5 però viene seguito ogni giorno da oltre quattro milioni di spettatori.

Numeri più che positivi in un’epoca in cui l’offerta è fortemente frammentaria. Allo stesso tempo La Ruota della Fortuna può contare su più di cinque milioni di telespettatori e a volte riesce a raggiungere picchi di sei milioni. “Insieme facciamo il 50% degli ascolti della tv italiana”, ha continuato Scotti con grande onestà.

Zio Gerry ha inoltre ammesso di sentire spesso telefonicamente Stefano De Martino, con il quale ha un ottimo rapporto. Lo stesso ex marito di Belen Rodriguez ha confidato di seguire ogni giorno La Ruota della Fortuna “perché le partite di Affari Tuoi so come vanno a finire”.

“Con De Martino ci sentiamo un giorno sì e un giorno no. Ha cominciato a fare tv alla mia stessa età. Gli auguro di diventare molto di più di Gerry Scotti. Lui inoltre ha più physique du rôle di me. Io non ero cosi bello e prestante”.

Insomma, una rivalità – quella tra Gerry e Stefano – corretta e positiva. Archiviate le frecciatine dei primi tempi, ora i due pensano solo a svolgere il meglio il proprio lavoro e ad incuriosire i telespettatori insieme ai loro concorrenti.

Gerry Scotti replica a Claudia Gerini su Samira Lui

Le dichiarazioni di Claudia Gerini su Samira Lui hanno fatto discutere parecchio. Anche Gerry Scotti ha voluto dire la sua mantenendo toni distesi ma al tempo stesso decisi.

“Allora, è una polemica che si è auto estinta. C’era un’affermazione un po’ forte, però una provocazione che si accetta, che però nel nostro caso si è auto stemperata, perché milioni di italiani tutte le sere vedono che Samira è assolutamente alla mia altezza. Anzi, vi dico che è pure venti centimetri più”.

Scotti ha poi espresso un concetto fondamentale: Samira non è una valletta, ma una partner televisiva. “Quindi è una mia socia in attività e ritengo che sia un ruolo molto più adatto alla televisione moderna, anche a La Ruota della Fortuna, che è un formato di cinquant’anni fa. Chi ci guarda ogni sera lo sa”.

Il conduttore ha inoltre assicurato che il ruolo della valletta “è finito. È finita negli Anni Novanta. Io stesso in tutte le mie trasmissioni non ne ho più voluto, proprio perché la ritengo superato come ruolo”.

Gerry Scotti ha infine riconosciuto il valore della collaborazione con Samira Lui: poteva essere un rischio ma per fortuna si è rivelata vincente:

“E poi finalmente quando mi hanno segnalato una ragazza con la quale provare a divertirmi in onda e avere un rapporto piuttosto condividibile col pubblico, siamo stati infortunati. Potevo provarci con Samira e non riuscire. Invece ci è venuto bene. Finché ci divertiamo noi, vi divertite voi”.

