Stefano De Martino non dimentica. E tra frecciatine e ripicche prova a prendersi la sua rivincita. Ad Affari Tuoi ha di nuovo stuzzicato la concorrenza e più precisamente Pier Silvio Berlusconi che – forte del recente successo de La Ruota della Fortuna – non ha usato di certo parole al miele per il game show di Rai 1. L’ex ballerino ha poi fatto cenno in tv ai ladri che gli hanno portato via un prezioso orologio. E ha mostrato una certa preoccupazione per l’ex moglie Belen Rodriguez e il suo ritorno sulla tv di Stato. Ma andiamo con ordine.

Affari Tuoi, le battute di Stefano De Martino su laureati e furti

La puntata di sabato 18 ottobre di Affari Tuoi ha visto protagonista Chiara, dalla Toscana. Accanto a lei il compagno Enrico, che lavora in banca. Tra un pacco e l’altro la coppia ha rivelato di avere tre lauree. Una confessione che ha spiazzato Stefano De Martino e la sua nuova spalla comica, Herbert Ballerina. Quest’ultimo ci ha scherzato come suo solito: “Tre lauree? Ma non avete niente da fare?”.

Più tagliente la stoccata di De Martino, chiaramente rivolta a Pier Silvio Berlusconi, che ha elogiato La Ruota della Fortuna definendolo uno show “anche istruttivo” che richiede “l’amore per la lingua italiana”, contrapponendolo ad Affari Tuoi dove si vince “solo grazie alla fortuna, senza merito”.

E così Stefano è stato chiaro tra le righe quando la coppia ha provato a fare dei ragionamenti matematici: “Non si può saper giocare ad una cosa dove ci vuole solo fortuna. Più di due lauree? Fate un po’ come volete”, ha detto con fare sconsolato ma pungente.

Tra l’altro non è la prima volta che succede: in una puntata precedente lo scugnizzo di Torre Annunziata aveva chiaramente detto di “non volere laureati qui, andate da un’altra parte”. Parole che confermano una sfida, quella con La Ruota della Fortuna, più accesa e intensa che mai.

Più avanti il discorso è finito ai continui furti in Lombardia. Enrico ha rivelato di aver vissuto due anni in quella Regione, dove la sua auto è stata rubata. De Martino non è rimasto impassibile davanti a questa confessione: “Eh ma in Lombardia rubano eh, può capitare”, ha ammesso con una punta di imbarazzo.

Il riferimento è al furto dello scorso settembre in cui è rimasto coinvolto proprio il 36enne. Stefano De Martino è stato derubato a Milano del suo orologio Patek Philippe del valore di circa 40mila euro da due rapinatori in scooter.

Lo scippo è avvenuto utilizzando il trucco dello specchietto: i ladri hanno urtato l’auto del presentatore e, al momento in cui lui ha abbassato il finestrino per controllare, gli hanno sfilato l’orologio dal polso.

Belen in Rai, Stefano De Martino preoccupato

Intanto pare che sia calato di nuovo il gelo tra Stefano De Martino e l’ex moglie Belen Rodriguez. Secondo quanto riporta Dagospia, le ultime mosse lavorative della soubrette argentina avrebbero infastidito l’ex ballerino di Amici.

Belen starebbe rafforzando la sua presenza in Rai: un programma su Radio2, la partecipazione a Ballando con le Stelle, un’apparizione annunciata a Belve e, come anticipato da Fanpage, la possibile co-conduzione di Sanremo Giovani.

Il ritorno sotto i riflettori di Belen non sarebbe, a quanto pare, cosa gradita a De Martino. “Ritrovarsela nella sua Rai non lo renderebbe felice”, ha scritto il sito di Roberto D’Agostino, lasciando intendere che il conduttore non gradirebbe l’ascesa televisiva dell’ex moglie proprio nella stessa rete dove lui è di casa e dove è ormai diventato uno dei volti di punta.