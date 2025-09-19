Stefano De Martino derubato in strada: furto dell’orologio da 40mila euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Brutta disavventura per Stefano De Martino che sarebbe stato derubato in strada, a Milano, da alcuni malviventi che gli avrebbero sottratto un costoso orologio dal valore di 40mila euro.

Stefano De Martino derubato: furto dell’orologio di lusso

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Stefano De Martino si trovava al volante della sua auto, una Mercedes in via Gian Carlo Castelbarco, un’area molto trafficata in zona Bocconi. Il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato vittima dell’ormai tristemente famosa “truffa dello specchietto”. Erano circa le 17.00 quando due malviventi in moto si sarebbero accostati alla sua automobile, spostando lo specchietto.

Quando Stefano si sarebbe affacciato, tirando fuori il braccio per sistemare lo specchietto, i ladri gli avrebbero sfilato l’orologio, un Patek Philippe del valore di 40mila euro. L’ex marito di Belen Rodriguez si sarebbe opposto, facendo resistenza e uno dei malviventi gli avrebbe intimato: “Lasciami o ti sparo!”. Dopo il furto il presentatore avrebbe denunciato subito quanto accaduto, chiedendo l’intervento della polizia.

Gli orologi di Patek Philippe sono considerati fra i più costosi al mondo. Si tratta infatti di segnatempo creati da abili artigiani con un’altissima competenza e la capacità di usare materiali pregiati e di lusso. Il modello indossato da De Martino (e rubato) valeva circa 40 mila euro.

Stefano De Martino, l’indiscrezione su Caroline Tronelli e Belen Rodriguez

Non è un periodo semplice questo per il conduttore di Affari Tuoi. Impegnato nello scontro con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, Stefano è ormai da tempo al centro dei gossip per via del suo legame con Caroline Tronelli. Terminate le vacanze d’amore in Sardegna, i due si sono trasferiti a Roma per iniziare una convivenza. Il presentatore infatti si divide fra la Capitale, per registrare le puntate di Affari Tuoi, in onda su Rai Uno, e Milano, dove vive il figlio Santiago a cui è legatissimo.

Dopo un’estate d’amore, fra baci appassionati e sguardi complici, Stefano e Caroline sono tornati alla vita quotidiana. Con la normalità per la coppia sarebbero arrivate anche le prime liti. A causarle, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato il rapporto fra De Martino e Belen Rodriguez. La showgirl argentina e il conduttore hanno alle spalle una lunghissima storia d’amore, segnato dalle nozze, da grandi dolori, separazioni, ma anche ritorni di fiamma.

Dopo la separazione e un lungo periodo di lontananza (con le accuse di tradimento di Belen verso De Martino), i due sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio. Lo dimostra la scelta di andare a cena insieme (in compagnia anche di alcuni amici) durante le vacanze in Sardegna. Ma anche l’abbraccio di Stefano a Belen durante un incontro fortuito avvenuto in un noto locale della Costa Smeralda. Presente al ristorante anche Caroline Tronelli che, al contrario, non avrebbe gradito la presenza della showgirl e la vicinanza con l’ex marito.

“Lei da sempre gelosa di Belen”, ha raccontato Dagospia, svelando che la giovane si sarebbe spesso ingelosita a causa dei continui messaggi inviati da Stefano De Martino a Belen Rodriguez.