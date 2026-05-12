Belen Rodriguez, Brumotti smentisce il flirt: lei si è riavvicinata a De Martino

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Belen Rodriguez

Per il mondo del gossip l’estate italiana aveva già una nuova coppia da tenere come osservata speciale, quella formata da Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. Del resto nel mondo dello spettacolo bastano pochi dettagli per accendere la fantasia del pubblico, soprattutto quando si parla di due volti così conosciuti e seguiti. Ma come spesso accade la realtà è ben diversa e a smentire il presunto flirt ci ha pensato proprio il volto di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti mentre, secondo alcune indiscrezioni, Belen sembrerebbe essersi riavvicinata al suo ex storico Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, Vittorio Brumotti smentisce la storia

Negli ultimi mesi si era parlato insistentemente di un flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti: i due si sarebbero incontrati a Sanremo e la presunta sintonia tra loro avrebbe subito fatto nascere l’ennesimo gossip su una storia destinata a monopolizzare social e tabloid.

Le indiscrezioni erano esplose proprio durante il Festival e, secondo alcune voci circolate online, tra i due ci sarebbe stata molta complicità. Si parlava di sorrisi, confidenze, incontri lontani dalle telecamere e di una certa vicinanza che aveva immediatamente incuriosito fan e addetti ai lavori. In poche ore il presunto flirt aveva iniziato a rimbalzare ovunque, trasformandosi quasi in una certezza. Ma la realtà, a quanto pare, era ben diversa.

Questa volta, per spegnere definitivamente il chiacchiericcio, è voluto intervenire direttamente Brumotti per non lasciare spazio a dubbi: intervistato da Il Fatto Quotidiano il conduttore avrebbe definito la storia con Belen “Una gran cavolata”, aggiungendo di aver trascorso al contrario “Un periodo molto solo”.

E anche se il gossip sembrava perfetto, era decisamente infondato. Anzi Vittorio Brumotti, volto amatissimo di Striscia la Notizia da poco uscito dalla lunga relazione con Annachiara Zoppas dopo sette anni insieme, avrebbe raccontato di aver attraversato un periodo molto difficile dopo la fine della loro storia d’amore, anche dal punto di vista lavorativo: “Persino gli sponsor mi avevano abbandonato, non mi ospitavano neanche più nei centri commerciali. Dalle soubrette al nulla, poi sono passato ad avvocatesse, manager e magistrate” ha dichiarato infatti Brumotti.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la complicità ritrovata

Nel frattempo il nome di Belen Rodriguez, archiviata l’inesistente storia con Vittorio Brumotti, continua inevitabilmente a finire accanto a nuovi presunti flirt. Ogni apparizione pubblica, ogni amicizia o semplice frequentazione si trasforma subito in un caso mediatico, ma ciò che sta facendo fibrillare i fan in questo periodo sono le voci di un presunto riavvicinamento nientemeno che a Stefano De Martino, ex storico della showgirl.

Tra i due sarebbe tornata una complicità molto forte fatta di messaggi continui, battute private, frecciatine ironiche e un modo di cercarsi che ricorderebbe quello di “due adolescenti” e a rivelarlo sarebbe un’amica molto stretta di Belen.

Non solo, Amedeo Venza, noto influencer ed esperto di gossip, avrebbe rincarato la dose affermando: “Più che una storia d’amore, quella tra Belen Rodríguez e Stefano De Martino è ormai una serie a episodi. Si lasciano, si punzecchiano, si ignorano e poi, puntualmente, riescono rumors su un presunto avvicinamento. Il rapporto tra i due sembra non conoscere pause, e anche stavolta il copione pare lo stesso: distanze, gossip in fermento e, forse, un nuovo riavvicinamento”.

Un’immagine che ha immediatamente riacceso la curiosità dei fan, perché se c’è una coppia che il pubblico non ha mai smesso di immaginare insieme è proprio la loro. D’altronde la storia tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano è sempre stata tutto fuorché lineare: si sono amati in modo travolgente, si sono lasciati più volte, hanno provato a ricostruire il loro rapporto anche per il bene del figlio Santiago e poi si sono allontanati di nuovo.

Ma anche nei momenti più difficili, tra loro è sempre rimasto un legame impossibile da ignorare. Negli ultimi mesi poi Belen e Stefano sembravano aver trovato finalmente un equilibrio diverso, più maturo e meno legato alle dinamiche sentimentali del passato e, secondo chi li segue da vicino, il loro rapporto sarebbe cambiato ancora.