Vittorio Brumotti da Striscia La Notizia al Festival di Sanremo: cosa farà

IPA Vittorio Brumotti

Si conclude un’era per Striscia La Notizia: Vittorio Brumotti approda ufficialmente in Rai. Dopo settimane di rumor, per il biker-inviato più famoso d’Italia non più solo inchieste tra i pericoli delle città: Brumotti diventerà infatti un volto fisso di uno dei programmi di punta di Rai1, pronto a portare la sua energia e la sua bicicletta in un contesto del tutto nuovo.

Da Striscia La Notizia a Sanremo: Vittorio Brumotti sarà inviato

È da tempo che si vocifera un passaggio in Rai per Vittorio Brumotti, e ora è arrivata la conferma: dopo aver troncato la sua collaborazione quasi ventennale con Striscia La Notizia, il volto storico del tg satirico di Canale5 ha trovato un nuovo impiego in Rai. Ben presto infatti lo vedremo sulla rete ammiraglia come inviato de La Volta Buona al Festival di Sanremo, che come è noto, prenderà il via il prossimo 24 febbraio.

Ma la sua esperienza nello show condotto da Caterina Balivo inizierà già mercoledì 18 febbraio, quando, insieme all’altro inviato Domenico Marocchi, racconterà in diretta da Sanremo fatti, curiosità e retroscena del Festival, ovviamente sempre in sella alla sua inseparabile bicicletta. Il ciclista ed ex inviato di Striscia La Notizia, ricoprirà ruolo di “inviato speciale” per raccontare il clima e gli eventi in città durante le serate dell’evento musicale seguito in tutta Italia.

Era già da qualche tempo che Caterina Balivo “corteggiava” Brumotti. Lo scorso 20 gennaio il campione di bike trial era stato ospite nel programma e in quella occasione la conduttrice si era sbilanciata con un invito aperto: “Vittorio, io ti ringrazio e spero che tu possa far parte di questa famiglia che ormai va avanti da tre anni. Quindi, quando vuoi, sei il benvenuto con le tue bici, sul divano o in collegamento. Sarebbe un vero piacere per tutti noi”.

La carriera dopo Striscia La Notizia

Dopo aver detto addio al tg satirico di Canale5, dopo ben 17 anni di collaborazione, Vittorio Brumotti si è rimesso presto in gioco: a metà novembre è entrato nel cast fisso di Realpolitik, il talk politico condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro. pattugliando le strade della sua città per documentare episodi di insicurezza e pericolo quotidiano.

Accanto all’impegno televisivo e giornalistico, il biker sta portando avanti anche un nuovo progetto, The Italian Way, Made in Italy on the Road. A bordo di un van super tecnologico trasformato in una vera unità mobile di produzione, viaggerà insieme a un team di videomaker, fotografi e operatori di droni, per raccontare le eccellenze del Made in Italy, con un’attenzione particolare al mondo della moda e dell’impresa, raccontando lo stile non solo estetico, ma anche del modo di fare del nostro paese.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, da Viale Mazzini era filtrata anche l’ipotesi relativa a un suo possibile approdo alla conduzione di un programma d’inchieste in prima serata. Al momento nessuna conferma su uno show tagliato su di lui: ma per Brumotti comincia già una nuova ed entusiasmante avventura in Rai.