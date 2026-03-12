Belen ha un nuovo amore? L’indiscrezione dopo Sanremo

Una segnalazione e un weekend a Genova riaccendono il gossip su Belen Rodriguez. Il nome accostato alla showgirl è quello di Vittorio Brumotti

IPA Belen Rodriguez ha un nuovo amore?

Quando si parla di Belen Rodriguez, il gossip è sempre dietro l’angolo. La showgirl argentina continua a essere una delle protagoniste più osservate del mondo dello spettacolo italiano, soprattutto quando si tratta della sua vita sentimentale.

Negli ultimi tempi ha scelto di mantenere un profilo più discreto sulla sua vita privata, ma questo non ha impedito ai fan di farla tornare al centro delle cronache rosa.

Poco dopo la fine di Sanremo 2026, è iniziata a circolare un’indiscrezione che riguarda un possibile nuovo flirt. Il nome accostato a quello della showgirl è quello di Vittorio Brumotti, biker e volto televisivo molto noto al pubblico.

A far scattare i rumors sarebbero stati alcuni avvistamenti e una segnalazione arrivata da chi avrebbe notato una certa sintonia. Nulla di confermato, almeno per ora, ma abbastanza per accendere la curiosità di fan e appassionati di gossip.

Belen e Brumotti, l’indiscrezione che accende i fan

Uno dei dettagli che ha fatto nascere il chiacchiericcio riguarda un weekend di Belen a Genova. A parlarne è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue storie Instagram ha condiviso alcuni messaggi ricevuti da utenti sicuri che la showgirl abbia deciso di passare alcuni giorni proprio nella città ligure.

Secondo quanto riportato nelle segnalazioni pubblicate dall’influencer, la sua presenza non sarebbe però stata casuale. Alcune fonti, infatti, ipotizzano che il viaggio potesse essere legato proprio a Vittorio Brumotti.

Al momento non esistono fotografie insieme né conferme ufficiali di un appuntamento romantico, ma per i fan e per gli esperti di cronaca rosa il dettaglio del viaggio ligure non è passato inosservato. Non sarebbe la prima volta, infatti, che una frequentazione tra personaggi noti inizi lontano dalle telecamere, tra incontri discreti e uscite tenute lontane dai social.

L’incontro a Sanremo che ha acceso il gossip

Il punto di partenza di questa indiscrezione risale però alla settimana del Festival di Sanremo.

Belen era presente proprio in quei giorni anche per motivi professionali: durante la serata delle cover è salita sul palco dell’Ariston insieme a Samurai Jay, partecipando alla performance del cantante.

Proprio in quel contesto, secondo una segnalazione fatta alla Marzano, la showgirl e Vittorio Brumotti sarebbero stati visti insieme in un momento conviviale. Chi era presente avrebbe notato una certa complicità tra i due: chiacchiere fitte, sorrisi e una vicinanza che non sarebbe passata inosservata.

Un racconto che è bastato per accendere il gossip e far partire le prime ipotesi su un flirt.

Sanremo, del resto, è spesso il palcoscenico perfetto non solo per la musica ma anche per nuovi incontri e amicizie tra personaggi dello spettacolo. Tra backstage, eventi collaterali e feste, le occasioni per incrociarsi non mancano.

Resta però da capire se tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti ci sia davvero qualcosa oppure se si tratti soltanto di una coincidenza che ha acceso la fantasia del gossip.

Per ora i diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni e mantengono il massimo riserbo. E come spesso accade in questi casi, il silenzio non fa che alimentare ancora di più la curiosità.