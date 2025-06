Paperissima Sprint, “tensione dietro le quinte tra Juliana Moreira e Brumotti”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Juliana Moreira e Vittorio Brumotti

Tensioni e liti dietro le quinte di Paperissima Sprint. Secondo alcune voci di corridoio, nel backstage dello show Mediaset ci sarebbero stati dei momenti di scontro fra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti.

Cosa è successo fra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti a Paperissima Sprint

A svelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui sarebbero nate forti tensioni nel dietro le quinte del programma chiamato a sostituire Striscia la Notizia di Antonio Ricci.

“Durante le registrazioni del popolare programma di Canale 5 tra la showgirl brasiliana e l’atletico Brumotti è esplosa più di una scintilla e regnerebbe un clima di forte tensione”, si legge sul settimanale. A creare tensione sarebbe il malumore di Juliana Moreira che, come riportano fonti interne allo show, vorrebbe più spazio nella trasmissione.

Se in video Vittorio Brumotti e Juliana Moreira appaiono sorridenti e in grande sintonia, dunque, dietro le quinte la situazione sarebbe molto diversa. Una condizione di tensione che starebbe andando avanti da diverso tempo e che, con molta probabilità, potrebbe continuare sino a settembre quando Paperissima Sprint lascerà il posto a Striscia la Notizia.

Come sono i rapporti fra Vittorio Brumotti e Juliana Moreira

Vittorio Brumotti e Juliana Moreira sono senza dubbio due personaggi molto legati alla storia di Paperissima Sprint. Una garanzia per chi vuole rilassarsi nella fascia oraria dell’access prime.

Ex compagno di Giorgia Palmas, oggi legato ad Annachiara Zoppas, Vittorio Brumotti ha conquistato il pubblico con i suoi servizi d’inchiesta legati allo spreco di denaro pubblico, allo spaccio di droga e all’uso improprio dei parcheggi riservati ai disabili.

“La questione dei parcheggi per disabili occupati da chi non ne ha diritto la sento molto, perché ho tanti amici che soffrono per questo. Per quanto riguarda lo spaccio, ho visto troppi ragazzi smettere di fare sport per drogarsi”, ha spiegato, raccontando di non avere paura delle aggressioni.

“So che loro hanno paura di una cosa che mi accompagna sempre, la telecamera. È l’arma di difesa più potente in assoluto. È più rischioso andare sui cornicioni, sulle ringhiere o sul bordo del “Grand Canyon” in bici”, ha confessato.

Juliana Moreira è al timone di Paperissima Sprint dal 2006. Non a caso il suo volto è legato a doppio filo alla storia della trasmissione. Sorridente e bellissima, la conduttrice ha trovato l’amore dietro le quinte dello show.

Dal 2007 infatti è legata a Edoardo Stoppa, storico inviato del programma da cui ha avuto due figli: Lua Sophie, nata nel 2011, e Sol Gabriel, avuto nel 2016.

“Io e Vittorio Brumotti siamo accomunati dallo sport – aveva confidato la modella qualche tempo fa, parlando del collega e co-conduttore di Paperissima Sprint –. Lui lo ha sempre praticato, io non ero così sportiva finché non ho conosciuto Edoardo Stoppa, mio marito, appassionato di snowboard e paracadutismo, mi ha trascinato lui. Ho fatto la maratona di Londra e di New York e pratico, tra le arti marziali, il Muay thai”.

Juliana aveva poi spiegato di trovarsi molto bene con Brumotti per via di un altro dettaglio: “La puntualità. Io sono una brasiliana ‘svizzera’, quando si tratta di lavoro”.