Vittorio Brumotti, è finita con Annachiara Zoppas: “Le nostre strade si separano”

Getty Images Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas si sono lasciati dopo 7 anni insieme

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas si sono lasciati. Insieme dal 2018, l’ormai ex coppia ha preferito dividersi. Strade separate prese di comune accordo, come ribadito nel breve annuncio condiviso dal biker e inviato di Striscia la notizia nonché conduttore di Paperissima.

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas non stanno più insieme

“La relazione con Annachiara è giunta al capolinea – ha annunciato Vittorio Brumotti su Instagram -. Le nostre strade si separano dopo sette anni meravigliosi, frutto di un amore con la A maiuscola e in cui ci siamo aiutati molto reciprocamente. Si tratta di una decisione che abbiamo preso di comune accordo e auguro tutto il meglio ad Annachiara a cui sarò sempre legato da un affetto e una stima profonda”.

Il campione di bike trial era legato all’ereditiera (figlia di Ilona Preiningerova, modella cecoslovacca, e dell’imprenditore Enrico Zoppas, presidente del Gruppo San Benedetto), 12 anni più giovane di lui, dal 2018. Il colpo di fulmine era avvenuto a Vinitaly. Diplomata all’Istituto Marangoni di Milano, Annachiara si è laureata in Fashion Marketing and Design alla Regent’s University di Londra e attualmente lavora nel campo della moda.

Ad oggi non sono chiari i motivi della rottura. Prima dell’annuncio inaspettato, Brumotti aveva elogiato al sua ormai ex compagna: “Rispetta il mio lavoro, è una santa. La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte”. Allo stesso tempo si era definito “una geisha con la mia donna, è lei che viene servita da me. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo”.

Annachiara aveva invece definito Vittorio “un po’ Peter Pan, ha sempre voglia di giocare. Ma è anche molto protettivo nei miei confronti. A volte mi guida perché ha più esperienza di me. Io sono giovane ma sono cresciuta in fretta: ho perso mia madre a 14 anni ed è stata dura. Mio padre aveva un’azienda e grandi responsabilità sulle spalle, ha cercato di starmi vicino come poteva ma spesso ho anche dovuto cavarmela da sola. È stato formativo”.

La vita privata di Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas non hanno mai parlato apertamente di nozze ma da tempo condividevano la quotidianità a Milano. L’inviato di Striscia la notizia non si è mai sposato fino ad oggi e non ha avuto figli. Ha sempre però avuto relazioni molto lunghe e decisamente importanti.

Prima dell’incontro con Annachiara, infatti, dal 2009 al 2011 Brumotti è stato legato alla stilista e nipote di Giorgio Armani, Roberta Armani.

Dal 2012 al 2017, Vittorio ha invece fatto coppia fissa con Giorgia Palmas, conosciuta negli studi dello Show dei Record quando lei era ancora legata al suo ex, Davide Bombardini, e stava per partorire la loro bambina, Sofia. Anni dopo, quando entrambi erano single e insieme lavoravano a Paperissima Sprint è iniziata la loro storia d’amore che però è durata solo cinque anni.

In seguito alla rottura l’ex Velina di Striscia la notizia ha incontrato l’ex nuotatore Filippo Magnini, dal quale ha avuto la secondogenita Mia nel 2020. I due si sono poi giurati amore eterno nel 2021 e oggi formano una delle coppie più belle e solide dello showbiz.