Vittorio Brumotti, che fine ha fatto dopo l’addio a Striscia la Notizia

Dov’è finito Vittorio Brumotti dopo l’uscita di scena da Striscia la Notizia? Una domanda che molti telespettatori si sono fatti, abituati com’erano a vederlo sfrecciare in bicicletta tra servizi ad alto rischio e blitz contro lo spaccio. Il campione di bike trial infatti non tornerà nel programma di Antonio Ricci nel 2026, che dall’access prime time si sposta in prima serata con 5 appuntamenti simbolo. Quello di Brumotti, però, non è un addio alla televisione, ma di una fase nuova, diversa, che mette insieme informazione, racconto del territorio e una sfida professionale tutta da scoprire.

Vittorio Brumotti, cosa fa oggi in tv

Archiviata l’esperienza con Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti ha trovato spazio in un contesto completamente diverso. Da metà novembre è infatti entrato nel cast fisso di Realpolitik, il talk politico condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro. Qui lo vediamo sia con servizi sul campo che con interventi in studio, sempre con il suo stile diretto che lo contraddistingue e l’approccio da inviato anche in un programma di approfondimento politico.

I reportage realizzati finora, infatti, mantengono una forte componente di azione. Il taglio è crudo e richiama per certi versi il Brumotti di Striscia, ma inserito in un format più narrativo e sicuramente meno satirico. Dalle immagini di un inseguimento tra ladri e forze dell’ordine fino all’incontro con un giovane che racconta senza filtri la propria attività criminale, l’inviato continua a sfidare i pericoli delle inchieste giornalistiche. Solo qualche settimana fa Brumotti ricordava una delle pagine più nere del suo lavoro nel TG satirico di Canale 5, quando durante un servizio contro lo spaccio venne accoltellato a Monza. A salvarlo, in quell’occasione, fu solo il giubbotto antiproiettile grazie al quale non ha avuto una ferita mortale.

The Italian Way: il nuovo progetto senza bicicletta

Accanto all’impegno televisivo e giornalistico, Vittorio Brumotti è pronto a rimettersi in viaggio con un progetto completamente nuovo: The Italian Way, Made in Italy on the Road. Ma di cosa si tratta? Questa volta niente bici e acrobazie, al loro posto c’è un van super tecnologico trasformato in una vera unità mobile di produzione. Insieme a lui viaggerà un team di videomaker, fotografi e operatori di droni, per raccontare le eccellenze del Made in Italy, con un’attenzione particolare al mondo della moda e dell’impresa.

In questa nuova fase, Brumotti punta a cambiare marcia senza perdere la sua cifra: raccontare l’Italia con uno sguardo largo, curioso, e con quell’idea di “stile” che non è solo estetica, ma soprattutto modo di fare. The Italian Way nasce proprio per mettere sotto i riflettori il Made in Italy come patrimonio culturale ed economico, fatto di relazioni, rete e capacità di fare squadra, con un’identità che all’estero si riconosce al primo colpo. Il senso? Trasformare le storie delle aziende in un racconto che abbia ritmo e prospettiva, parlando soprattutto a chi oggi immagina il futuro (e magari vorrebbe costruirlo qui).

