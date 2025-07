Paperissima Sprint sospesa, non va in onda su Canale 5: come cambia la programmazione

Da lunedì 14 luglio "Paperissima Sprint" non va più in onda su Canale 5, sostituita da "La Ruota della Fortuna" con Gerry Scotti. Ecco dove vederla

Ufficio stampa Mediaset Juliana Moreira e Vittorio Bruotti a "Paperissima Sprint"

Paperissima Sprint da lunedì 14 luglio non va più in onda su Canale 5 alle 20.30. La trasmissione di Antonio Ricci è stata sostituita con La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti.

Paperissima Sprint sospesa, cambio di palinsesto

Dunque, malgrado il successo di pubblico, Paperissima Sprint è stata sacrificata per lasciare spazio alla Ruota della Fortuna. Un cambio di palinsesto che non dipende dall’audience.

Infatti, il programma di Antonio Ricci che ha preso il posto di Striscia la notizia al termine della stagione televisiva non è stata cancellata, ma semplicemente trasferita su un altro canale e in un altro orario. Forse per non entrare in diretta competizione con Techetecheté su Rai 1, poiché entrambe si fondano sullo stesso concetto di riciclare video.

Paperissima Sprint, dove e quando vederla

Ma, come detto, Paperissima Sprint non è stata cancellata, anche se non la vedremo più nell’access prime time di Canale 5. A partire da lunedì 14 luglio, è possibile seguirla su Italia 1, la stessa rete su cui lo storico varietà di Antonio Ricci esordì nel 1990.

Il programma simbolo dell’estate – condotto da Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il Gabibbo – va quindi in onda tutti i giorni alle 13.50 su Italia 1, anziché su Canale 5 dove però viene riproposta, come sempre, in replica di notte. La formula, sempre vincente, resta invariata: nuovi sketch, filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo. I telespettatori possono contribuire al programma inviando i loro video a Mediaset.

Paperissima Sprint sostituita da Gerry Scotti

Al posto di Paperissima Sprint, dal 14 luglio, va in onda su Canale 5 La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, che era stato dato per morto la scorsa settimana, una fake news di cattivo gusto che ha suscitato non poche polemiche.

In un nuovo studio spettacolare – che ospita un folto pubblico – protagonisti del gioco restano la mitica ruota con i suoi 24 spicchi colorati e il tabellone con le sue frasi nascoste, che i 3 concorrenti, round dopo round, dovranno indovinare.

Tra le novità che rendono il game show ancora più coinvolgente, la presenza di una band che accompagna dal vivo la manche musicale e sottolinea alcuni passaggi del gioco.

Immancabili le sfide del “Mistero” e la “Express”, mentre debutta la manche “La Ruota del Tempo”, dedicata a eventi storici.

Rivoluzione invece nel gioco finale: il campione di puntata deve affrontare “La Ruota delle Meraviglie” e cercare di indovinare, in 60 secondi, non una ma ben tre frasi del tabellone, con la possibilità di vincere fino a 200.000 euro.