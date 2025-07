Gerry Scotti, grande ritorno con La Ruota della Fortuna. Novità e quando inizia

ANSA Gerry Scotti al timone de "La ruota della fortuna"

Preparatevi a sentire di nuovo il suono della ruota che gira: La Ruota della Fortuna torna su Canale 5 con un’edizione tutta nuova, con grandi cambiamenti in termini di orario e qualche nuova sfida per i concorrenti.

A riprendere in mano il timone c’è Gerry Scotti, pronto a mettere la sua firma su questa stagione estiva con tanto divertimento e qualche sorpresa. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Gerry Scotti torna con “La Ruota della Fortuna”

Non serve aspettare settembre per godere dei cambi di palinsesto: da domenica 14 luglio, La Ruota della Fortuna torna su Canale 5 e lo fa in grande, prendendosi lo spazio delle 20:40, subito dopo il TG5. A lasciare il posto è Paperissima Sprint, che saluta (per ora) l’access prime time estivo.

Un piccolo terremoto nella routine televisiva delle sere d’estate in cui Mediaset rimescola le carte e punta su un titolo che ricorda il passato ma funziona ancora benissimo, soprattutto se a guidarlo c’è Gerry Scotti.



È proprio lui, infatti, a riprendere in mano la conduzione dello show che ci accompagna verso i programmi di prima serata fino al ritorno di Striscia la notizia.

Una nuova sfida per Gerry, che esce dalla routine per proporre un suo grande cavallo di battaglia in una fascia completamente nuova, da sempre ben servita da Paperissima Sprint. “È un onore e una grande responsabilità sbarcare con La Ruota della Fortuna in access prime time, o, per dirla alla Arbore, ‘venire dopo il tiggi’”, ha confessato Gerry.

“L’azienda me l’ha chiesto, anzi fortemente voluto, e io e il mio gruppo di lavoro ci siamo fatti trovare pronti, anche se questo ha significato rinunciare a titoli a cui ero abituato da diverse stagioni. Ma come dice il nostro editore, nel lavoro come nella vita ci vuole coraggio per uscire dalla propria comfort zone. Dunque eccomi qui, pronto a far girare la ruota anche d’estate.”

Non è tutto: questo cambio di palinsesto permetterà a Gerry, da settembre, di misurarsi con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, re dei pacchi su Rai1, in una sfida che promette scintille per gli appassionati del game show.

“La Ruota della Fortuna”, le novità

Oltre al cambio di orario, questa nuova edizione introduce qualche novità interessante. Oltre alla celebre ruota dai 24 spicchi colorati e al tabellone con le frasi da indovinare, i concorrenti affronteranno nuove sfide.

Con Gerry Scotti torna anche Samira Lui, volto che lo accompagna durante le manche, sempre pronta a dare supporto e a mantenere alto il ritmo del gioco.

Ritornano “Mistero” ed “Express”, mentre debutta “La Ruota del Tempo”, una manche dedicata a eventi storici che aggiunge un tocco di cultura e curiosità in più. In studio ci sarà anche una band che animerà le manche musicali e un gioco finale tutto da scoprire.

Il campione di puntata dovrà affrontare “La Ruota delle Meraviglie” e, in 60 secondi, cercare di indovinare non una, ma ben tre frasi dal tabellone, con la possibilità di vincere fino a 200 mila euro.

Quando e dove vedere “La Ruota della Fortuna”

Non resta quindi che segnare in agenda il debutto della nuova edizione di La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti torna infatti a farci compagnia tutte le sere, a partire da lunedì 14 luglio, alle 20:40 su Canale 5.