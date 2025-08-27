Belen a cuore aperto: “Le ultime storie per riempire i vuoti, non volevo stare sola”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

“La gente usa i rapporti d’amore e d’amicizia per colmare dei vuoti. Fino a quando ti danno conforto e sollievo va bene, ma se ti creano un minimo di disagio, la tua fragilità è tale che di colpo s’interrompono. Allora la solitudine è una grande conquista, non una dannazione”, diceva Giorgio Gaber. Una lezione che, forse, ora ha imparato anche Belen Rodriguez. Da qualche tempo la soubrette argentina è single e ha ammesso senza filtri, com’è del resto nel suo stile, di aver vissuto negli ultimi anni diverse relazioni sbagliate per colmare dei vuoti nella sua vita.

Gli ultimi amori sbagliati di Belen Rodriguez

In una lettera inviata a Chi in occasione dei 30 anni del magazine, Belen Rodriguez ha rivelato candidamente di essere cambiata molto in amore.

“Ho rinunciato a un sacco di cene e di uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. – ha dichiarato – Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice, lo vedete. Ho ritrovato la leggerezza. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima. Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell’amore”.

Poi la confessione più inaspettata: “In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”.

Il riferimento è all’imprenditore Elio Lorenzoni, conosciuto dopo l’ennesima separazione da Stefano De Martino e la depressione che ha rivoluzionato la vita della Rodriguez. Belen aveva parlato addirittura di matrimonio ma poi è saltato tutto. Successivamente è arrivato Angelo Edoardo Galvano ma anche quel rapporto tira e molla non ha avuto un lieto fine.

Nel mezzo alcuni flirt veri o presunti come quello con il cantante Olly, lo stilista Alessandro Martorana e il giovane avvocato Nicolò, con il quale è stata avvistata in Sardegna tra baci e abbracci bollenti in acqua.

Belen e il rapporto con il gossip

Belen è sempre stata al centro della cronaca rosa sia per le sue storie d’amore sia per il suo carattere peperino. Il rapporto con i pettegolezzi è stato decisamente altalenante: “All’inizio l’ho vissuto bene, lo vedevo come interesse nei miei confronti. Sono stata consapevole che se non fossi stata la fidanzata di Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere. Avrei lavorato anche senza gossip, il lavoro da modella e la tv erano così vicini che sarebbe accaduto”.

Sempre a Chi l’argentina ha ammesso di avere detestato i pettegolezzi in alcuni frangenti della sua vita: “Ci sono stati momenti nei quali avrei voluto essere lasciata sola. Ma il gossip è una macchina che non si ferma. A volte sono successe cose brutte che non avrei voluto finissero sui giornali. Ma sono anche obiettiva: dal gossip ho avuto tanto e ho dato tanto. Il gossip si impara a gestire, quello che non si impara mai è a non farsi ferire. Quando esce qualcosa contro di me lo subisco perché non credo sia giusto essere presa di mira”.