Belen Rodriguez al mare con Luna Marì: “È il primo sole dopo tre anni. Soffrivo di depressione”

Belen Rodriguez è tornata a prendersi cura di sé, al sole e senza filtri. Ce lo testimonia un breve video pubblicato su TikTok, mentre si rilassa su una spiaggia della Sardegna accanto alla figlia Luna Marì, ha rivelato con dolcezza e disarmante sincerità: “È il primo sole che prendo, non di quest’anno, ma da tre anni”. E quando un follower le ha chiesto il perché, la risposta è arrivata secca, autentica, senza giri di parole: “La depressione”. Una confessione che riapre una pagina delicata della sua storia, ma che racconta anche la bellezza di un nuovo inizio.

Belen Rodriguez: “Soffrivo di depressione”

Belen Rodriguez è tornata a prendersi un momento per sé. Su TikTok, ha condiviso un breve video dalla Sardegna in cui si rilassa sotto il sole accanto alla figlia Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese.

Un dettaglio, tra tutti, ha attirato l’attenzione del pubblico: “È il primo sole che prendo, non di quest’anno, ma da tre anni”. Un’affermazione che ha spinto i follower a chiederle spiegazioni, e Belen ha risposto in modo diretto: “La depressione”.

La conduttrice argentina si è mostrata come raramente fa: completamente naturale, fragile e luminosa allo stesso tempo. Mentre si godeva la brezza marina nei pressi dell’isola di Tavolara, ha domandato con leggerezza ai fan: “Mezz’ora prima o subito prima, quando si mette la crema solare?”.

Un interrogativo semplice, quasi disarmante, che però introduce un tema molto più profondo. “Lo chiedo soprattutto per mia figlia, non vorremmo finire ustionate” ha aggiunto, accennando un sorriso protettivo rivolto alla piccola Luna Marì. E poi, con quella sincerità che da sempre spiazza, la confessione: “Me lo merito. È il primo sole dopo tre anni”.

Depressione, la confessione da Mara Venier

Non è la prima volta che Belen Rodriguez accenna a questa sofferenza. A Domenica In, intervistata da Mara Venier nel 2023, aveva raccontato quel momento con parole piene di dolcezza ma anche di ferite: “Una brutta bestia che è venuta a bussare alla mia porta. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente”. Parole pronunciate mentre cercava di rimettere insieme i pezzi, dopo la rottura con Antonino Spinalbese e il ritorno burrascoso tra le braccia di Stefano De Martino.

“L’amore è in salute e in malattia, così come il matrimonio” aveva detto, citando quasi un voto d’altare, con quel tono che mescolava ancora rabbia, dolore e tenerezza. Eppure, in quel periodo nessuno sembrava essersi accorto davvero del buco nero in cui stava scivolando. “Non hanno saputo accompagnarmi” aveva aggiunto, senza specificare chi, ma lasciando intuire un vuoto pesante. E adesso, mentre si gode una giornata in spiaggia con Luna Marì, torna quel bisogno di cura, di consapevolezza, di protezione. Per sé e per sua figlia.

Il “ramoscello” con Cecilia e l’abito che (forse) riavvicina le sorelle

In tutto questo, una piccola parentesi familiare ha attirato l’attenzione dei fan più attenti. Cecilia Rodriguez, da mesi apparentemente lontana dalla sorella, ha condiviso su Instagram le foto dell’anniversario con Ignazio Moser, scegliendo per l’occasione un abito rosa fiorato firmato Mar de Margaritas – brand fondato proprio da Belen. Un dettaglio non da poco, se si considera che tra le due c’era aria di gelo da tempo, alimentata dai rumor sulla rottura dei rapporti personali e professionali.

Nel carosello fotografico pubblicato da Cecilia, l’etichetta dell’abito è mostrata in primo piano, quasi fosse un messaggio in codice. A dimostrazione che, se pace deve essere, forse in casa Rodriguez passa anche da un vestito. O meglio, da un vestito rosa perfetto per valorizzare il pancione della futura mamma. Il nome scelto per la bambina, Clara Isabel – in omaggio alla nonna amatissima – è stato commentato da Belen con parole piene di emozione: “È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote”.

E chissà, magari è stato proprio questo nuovo sole – dentro e fuori – a far riaffiorare anche la voglia di ricucire, di tornare alle radici. Di tornare a essere sorelle, prima ancora che socie o influencer.