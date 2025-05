Cecilia Rodriguez, sensuale (anche) in gravidanza: il look con tubino e tacchi

Cecilia Rodriguez non rinuncia allo stile nemmeno in dolce attesa: tutti i dettagli del look sexy ed elegante per il weekend nelle cantine Moser

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez

Come nella più bella delle storie a lieto fine, a meno di un anno dalle epiche quanto chiacchieratissime nozze in Toscana, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il loro primo figlio: la coppia ha invero già annunciato che si tratterà di una femminuccia, Clara Isabel, e pare intenta nel godersi quanto più appieno possibile questi preziosi momenti lontano dall’incessante moto del gossip. Reduce da un sereno fine settimana nel verde di Trento, la sorella di Belen ne ha condiviso sul proprio profilo Instagram un carosello celebrativo apparendo in forma e sensuale come sempre.

La mise prémaman di Cecilia Rodriguez? Completa di tubino e tacchi: i dettagli

Chi ha stabilito che l’abbigliamento e, dunque, anche lo stile personale di una donna debbano necessariamente cambiare con l’accentuarsi delle forme tipiche della gravidanza? I tempi in cui ci si nascondeva nell’ampiezza degli indumenti prémaman sembrano essere ufficialmente stati archiviati: con estremo orgoglio, ora tutte le mamme del futuro appaiono decise a voler mettere in bella mostra il pancione, enfatizzandolo di proposito anche grazie a silhouette aderenti e sinuose.

Della medesima opinione è anche Cecilia Rodriguez la quale, durante uno spensierato weekend con il marito presso le cantine Moser, a Trento, si è mostrata femminile e sensuale come da abitudine.

Come si può vedere nella terza foto della serie, per l’occasione la futura mamma ha scelto di indossare un classico tubino nero, fasciante e dalla lunghezza midi, con blazer sbottonato sul davanti a lasciare in primo piano il ventre. A stupire è stata piuttosto la sua audacia nel portare comunque i tacchi vertiginosi di sempre, come degno completamento di un look tanto sexy ed elegante.

Calzature che, come facilmente prevedibile, hanno però avuto vita breve: nella sequenza di dolcissimi scatti a riassumere il passato fine settimana, infatti, eccola immortalata nel verde dei vigneti in versione casual e rilassata: stavolta a carezzare il pancione ecco cardigan di lana, canotta a righe e bermuda a quadri, rigorosamente accostati a ciabatte ai piedi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma quale crisi? Il ritorno (insieme) sui social

Impossibile non averlo sentito almeno una volta: nelle ultime settimane, circa Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Belen sono sorte numerose indiscrezioni, riguardanti una possibile crisi ed anche una presunta lite della coppia con quest’ultima.

Stando a quanto emerso, pare vi sia stata un’aspra discussione fra il futuro papà e la showgirl argentina, voci che erano state alimentate ulteriormente dall’insolita assenza di lui da Instagram e dalla scelta di non pubblicare contenuti di coppia dopo l’annuncio della gravidanza.

Nessuna smentita dai diretti interessati, però, almeno sino a poche ore fa: è stato lo stesso Ignazio a rompere il silenzio, pubblicando nelle proprie Stories alcuni scatti di Cecilia risalenti allo scorso weekend. Un tenero gesto, il suo, che sembra voler spazzare via ogni gossip inerente alla chiacchierata crisi con la mamma di sua figlia. Dietro all’insistente silenzio social, più probabilmente, potrebbe esserci l’ancora viva elaborazione del suo lutto. È passata soltanto qualche settimana, in fondo, da quando lo sportivo ha annunciato tramite una commovente lettera d’addio la scomparsa di un suo carissimo amico.